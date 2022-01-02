Лыжные гонки. «Тур де Ски» 2021/22 — финальный этап в Италии: что ждать и где смотреть

3 и 4 января в Валь-ди-Фьемме состоится третий этап лыжной многодневки «Тур де Ски».

Результат общего зачета сезона 2021/2022 практически предрешен только в одном из зачетов — у мужчин. Норвежец Йоханнес Клэбо лидирует перед двумя гонками в Италии с преимуществом более, чем в одну минуту над соотечественником Полом Гульбергом и лучшим дистанционщиком мира Александром Большуновым. В пользу победы Клэбо по сумме этапов говорит и то, что первая гонка в Италии — с общего старта на дистанции 15 км (а на дистанции менее 30 км сбросить сильнейшего финишера в истории лыж раньше не представляется возможным). Да, Сан Саныч наверняка сможет отыграть на горе очень много, но не более полутора минут, а для этого нужно финишировать как минимум в тройке в классическом масс-старте ранее. При этом, теневым фаворитом «Тур де Ски» остается еще один российский лыжник — Денис Спицов. В прошлом году он был, безусловно, лучшим на финальной горе Альпе де Чермис: любой гандикап в пределах двух минут призер Олимпиады в Пхенчхане способен компенсировать безумным темпом на подъеме в горнолыжный уклон, где тяжеловесные спринтеры будут отваливаться один за одним.

Неплохие шансы на итоговую тройку и у еще одного российского лыжника — Ивана Якимушкина. Его отставание от второго и третьего места в зачете многодневки более полутора минут, но спринтов (а в них вице-лидер Кубка мира прошлого сезона никогда не проходил даже в полуфинал) впереди нет, а в масс-стартах Иван очень хорош на финишной прямой, да и гора не самое его слабое место.

У женщин для российской сборной расклад после немецкого Оберстдорфа еще более благоприятный: Наталья Непряева стартует в Италии в желтой майке лидера, спринтов свободным стилем, которые могла бы выиграть действующая чемпионка многодневки Джессика Диггинс из США, впереди нет, на четвертой позиции, менее, чем в минут позади, располагается Татьяна Сорина.

Главная предстартовая конкурентка российских спортсменок Фрида Карлссон из Швеции в Германии получила беспрецедентный трехминутный штраф и выпала из числа претенденток на победу в «Тур де Ски». Соотечественница Карлссон Эбба Андерссон не так хороша в гонках классическим стилем, но способна отыграть менее, чем минутный гандикап на горе. Однако убойным финишем (в отличии от той же Непряевой) шведка не обладает, так что ее шансы на победу в масс-старте котируются не слишком высоко.

Иными словами, российская женская команда находится в двух шагах от исторического успеха: если не Непряева, то Сорина с высокой вероятностью финишируют первыми на Альпе де Чермис.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Многодневка «Тур де Ски» 2021/2022. Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Расписание

время начала гонок — московское

3 января, понедельник

Женщины. Масс-старт, 10 км. Классический стиль. Начало в 14:30 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

Мужчины. Масс-старт, 15км. Классический стиль. Начало в 16:45 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

4 января, вторник

Женщины, Масс-старт в гору Альпе де Чермис свободным стилем. Начало в 13:20 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

Мужчины, Масс-старт в гору Альпе де Чермис свободным стилем. Начало в 17:15 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

Все результаты, лучшие моменты гонок и положение в зачетах лыжной многодневки «Тур де Ски» 2021/2022 смотрите здесь

Подробнее о лыжной многодневке «Тур де Ски» 2021/2022 читайте здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

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