Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Васалоппет: что ждать, где смотреть

Двенадцатый сезон лыжегоночных марафонов Visma Ski Classics подходит к кульминационному моменту — 6 марта в Швеции состоится легендарный Васалоппет. Забег на колоссальную дистанцию 90 км в 2022 году состоится в юбилейный сотый раз. Помимо профессиональных спортсменов из команд, соревнующихся в серии Ski Classics, на старт культового лоппета в воскресенье выйдут 16 тысяч лыжников-любителей.

Девизом Васалоппета является фраза «По пути отцов к будущим победам», однако в зачете у мужчин последним чемпионом-шведом был Йорген Бринк в далеком 2012 году. С тех пор девять лет подряд первыми в деревне Мура финишировали исключительно норвежцы: трижды Йон Кристиан Даль, дважды Петтер Элиассен, по разу Торе Бьерсет Бердаль, Андреас Нигард и Тор Асле Ердален. Последние двое входят в число главных фаворитов Васалоппет и этого сезона. Представляющий команду «Рагде Чардж» Нигард набрал отличную форму — победа на «Йизерске Пятидесятке» и второе место на марафоне в Тарту позволили ему выйти в лидеры общего зачета серии. Вице-лидер горного зачета Ердален после серии из шести призовых мест на старте сезона в Чехии и Эстонии выглядел не так убедительно, но трассу Васалоппета он знает как никто другой — в прошлом году неизменно выступающий в черных очках-авиаторах лыжник не просто победил, но и пробежал 90 км за рекордное время.

Местные болельщики также впервые за долгие годы могут рассчитывать на то, что на финишной прямой в Муре местная королева красоты наденет венок триумфатора на шею шведского лыжника. Чемпион прошлого сезона Ski Classics Эмиль Перссон и занимающий второе место в общем зачете сезона нынешнего Макс Новак способны прервать гегемонию норвежцев. При любом сценарии гонки у шведских лыжников найдется ответ: Перссон (выигравший марафон в Тарту — предыдущую гонку серии) является одним из сильнейших финишеров, а Новак (который выйдет на старт в розовой майке лучшего молодого гонщика) способен поддерживать высокую скорость на дистанции.

Конкуренцию скандинавским лыжникам мог бы составить лидер команды «Русская зима» Ермил Вокуев, однако бронзовый призер прошлогоднего Васалоппета, также как и все остальные спортсмены из России и Беларуси (в том числе любители) по решению оргкомитета Visma Ski Classics к участию в гонках до конца сезона не допущены.

У женщин ситуация обратная: последние пять раз Васалоппет выигрывали шведские лыжницы (трижды Лина Коршгрен и дважды — Бритта Йоханссен-Норгрен). В этом сезоне у них появилась серьезная соперница из Норвегии — Ида Даль, с большим отрывом лидирующая в общем и молодежном зачетах.

Однако у Коршгрен (которая выступает с Даль за одну команду — «Рамудден») и Йоханссен-Норгрен гораздо больше опыта. Последняя предпочла не давать организму, набравшему ход (победа на марафоне в Тарту), паузы в соревнованиях и пробежала перед Васалоппетом соревнования серии «Челленджер». Коршгрен же, напротив, готовилась к 90 км гонке без реальных соперниц и тренировалась дома. Чья стратегия окажется выигрышной, можно будет узнать совсем скоро. Если же кому-то удастся вклиниться в «большую тройку» сезона — это станет настоящей сенсацией.

Visma Ski Classics. Васалоппет. Расписание трансляций

по московскому времени

6 марта, воскресенье

Мужчины. Женщины. 90 км классическим стилем. Начало в 10:00. Прямая трансляция доступна на Vasaloppet TV и ProXC-skiing Play (необходимо создать аккаунт)

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь