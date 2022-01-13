Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: Устюгов, Ступак и Сорина пробегут разделку 15 января. Что ждать, где смотреть

В эту субботу (15 января) очередные соревнования в рамках двенадцатого сезона лыжегоночных марафонов Visma Ski Classics пройдут в Италии в новом формате. Впервые в истории спортсмены пробегут индивидуальную гонку с раздельного старта на дистанции 10 км с набором высоты 400 м и промежуточной бонусной отсечкой. Интриги гонке Ла Веноста добавляет то обстоятельство, что на старт приняли решение выйти также и лыжники сборной ОКР, которым необходима соревновательная практика в преддверии Олимпийских игр в Пекине-2022. У мужчин выступят Сергей Устюгов (в прошлые выходные он одержал две победы на гонках-спутниках основной программы Ski Classics), Артем Мальцев, а также не отобравшийся в состав команды на Игры Евгений Белов. Составят конкуренцию этим лыжникам их спарринг-партнеры по тренировочной группе Маркуса Крамера итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани. У женщин побегут как лидеры дистанционной сборной Татьяна Сорина и Юлия Ступак, так и специализирующаяся в спринте Христина Мацокина. Возвращается к истокам Анастасия Рыгалина: спортсменка, отобравшаяся в Пекин-2022, выйдет на старт Ла Веносты в привычной по прошлому сезону форме марафонской команды «Русская зима».

Лидеры последней также входят в число фаворитов гонки (в большей степени у мужчин). Особенный интерес представляет выступление Алексея Шемякина: на горной Прато Пиацца в прошлое воскресенье он финишировал четвертым. Призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин и победитель горного зачета серии Ski Classics прошлого сезона Ермил Вокуев несмотря на не самый удачный недавний соревновательный уик-энд также входят в число претендентов на призовые места. В составе других команд стоит обратить внимание на двух лыжников из Норвегии: Стиана Хельгорда (в прошлые выходные он стал единственным, кому удалось два дня подряд финишировать на подиуме) и экс-звезду гонок уровня Кубка мира, мастера гонок с раздельного старта Мартина Йонсруда Сундбю. Не станет сюрпризом и попадание в тройку сильнейших шведов Макса Новака (на старт в субботу он выйдет в желтой майке лидера общего зачета) и Йоханнеса Эклефа (продемонстрировал невероятную прыть именно в горовосхождении).

У женщин ожидается продолжение состоявшегося в прошлые выходные противостояния стилей передвижения — одновременного бесшажного хода (даблполинга) и «классической» диагональной классики (с мазью держания). Назвать главную претендентку на победу в гонке также достаточно непросто: с одной стороны, Сорина и Ступак — одни из сильнейших на уровне Кубка мира, где гонки с раздельного старта — более привычный формат. С другой, трасса достаточно специфическая, и это может уравнять шансы звезд российской сборной со спортсменками из серии Ski Classics. В числе лидеров последней шведские лыжницы Бритта Йоханссен Норгрен (хотя горы — не ее сильная сторона), Ида Даль (второе и первое места на прошлых выходных), а также норвежки Астрид Ойре Шлинн (единственная, кто забежал в призы на лыжах с мазью) и Эмили Флетен. Ольга Царева из «Русской зимы» выступает в сезоне стабильно (в районе десятого места), но до призов еще не добиралась.

Visma Ski Classics. Гонка с раздельного старта Ла Веноста. Расписание трансляций

по московскому времени

15 января, суббота

Женщины. 10 км классическим стилем. Начало в 10:00. «Матч! ТВ», Sportbox.ru

Мужчины. 10 км классическим стилем. Начало в 11:30. «Матч! ТВ», Sportbox.ru

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь