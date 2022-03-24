Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Орефьелльслоппет 104 км: что ждать, где смотреть

В субботу, 26 марта, на севере Швеции состоится самая длинная гонка лыжной марафонской серии Visma Ski Classics — Орефьелльслоппет, протяженность дистанции которой составляет внушительные 104 км. Год назад соревнования в Володалене получились экстремальными вдвойне — спортсменам и спортсменкам пришлось бороться не только друг с другом, но и с метелью. Не порадовал прогноз погоды и в 2022-м: снегопад и штормовой ветер — в результате организаторы приняли решение впервые в сезоне провести гонку не из точки в точку (это главная фишка серии Ski Classics), а на трех кругах. Именно поэтому дистанция Орефьелльслоппета увеличилась (в 2021-м она составляла ровно 100 км).

«Несмотря на изменения событие не станет хуже. В действительности гонка стала даже сложнее — на несколько километров длиннее и с более крутыми подъемами. Будет захватывающее состязание», — прокомментировал решение директор серии Давид Нильссон.

Примечательно, что прошлогодний чемпион Орефьелльслоппета у мужчин подходит к гонке этого сезона также в статусе безусловного фаворита. Андреас Нигард, представляющий команду «Рагде Чардж», одержал три победы в четырех предыдущих гонках серии Ski Classics (в том числе подряд на двух самых престижных — Васалоппете и Биркебейнере). Эта результативная серия конвертировалась для норвежского лыжника в уверенное лидерство в общем зачете. Ближайший преследователь Нигарда — чемпион прошлого сезона швед Эмиль Перссон за три гонки до конца отстает от обладателя желтой майки на 361 балл. Последнему будет непросто удержать и вторую строчку в генеральной классификации, ведь всего в 10 очках позади находится лидер молодежного зачета и соотечественник — Макс Новак.

Сбалансированная трасса Орефьелльслоппета (а на дистанции предусмотрены по два бонусных финиша для спринтерского и горного зачетов) предоставляет шансы широкому кругу спортсменов, большую роль в гонке будет играть командная тактика, а в этом компоненте сильнейшими являются как раз лыжники из «Рагде Чардж», что опять же говорит в пользу высокой вероятности победы Нигарда.

У женщин расклад по сравнению с сезоном-2020/2021 изменился. Лина Коршгрен из Швеции, побеждавшая на 100 км дистанции год назад, в этом сезоне выбыла перед Биркебейнером (19 марта) из-за положительного теста на COVID-19 и к Орефьелльслоппету восстановить форму не успела. В любом случае, в статусе главной претендентки на победу в гонке на севере Швеции подходила бы не Коршгрен: в конце сезона главной звездой серии стала норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн. Она последовательно (и с использованием различной тактики) победила на Васалоппете и Биркебейнере, оставив позади и лидера общего зачета Бритту Йоханссен-Норгрен из Швеции, и многократную олимпийскую чемпионку Терезу Йохауг.

Одной из немногих спортсменок, которые смогут бросить вызов Шлинн на 104 км дистанции, будет Эмили Флетен. Норвежская лыжница из команды «Экспанд Фьюэл» на протяжении всего сезона находится в тени звезд серии, а также время от времени стартующих в Ski Classics лыжниц сборных (таких как Тереза Йохауг). Однако Флетен является очень стабильной и сбалансированной марафонкой (она занимает пятое место в общем и горном зачетах, а также четвертое — в спринтерском). К тому же, на Орефьелльслоппете у нее уже есть в активе призовое место — год назад быстрее Эмили на финише была только Коршгрен.

Visma Ski Classics. Орефьелльслоппет. Расписание трансляций

по московскому времени

26 марта, суббота

Женщины. 104 км классическим стилем. Начало в 09:30.

Мужчины. 104 км классическим стилем. Начало в 10:15.

Прямая трансляция всех гонок серии Visma Ski Classics доступна на ProXC-skiing Play (необходимо создать аккаунт)

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь