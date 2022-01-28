Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: Марчалонга. Что ждать, где смотреть

Север Италии в конце января стал эпицентром событий в мире лыжных гонок. Спортсмены сильнейших национальных сборных готовятся здесь к Олимпийским играм в Пекине, а гонщики-марафонцы, выступающие в серии Visma Ski Classics — к одной из самых престижных гонок сезона — 70-километровой Марчалонге. «Длинная прогулка» (так переводится название соревнований с итальянского) традиционно проходит в последнее воскресенье января (впервые состоялась в 1971 году) и входит в тройку самых значимых лоппетов (лыжных классических гонок на длинную дистанцию из точки в точку).

В плане общего зачета серии Ski Classics Марчалонга также чрезвычайно важна — за первое место полагается 300 рейтинговых баллов (для сравнения, Ла Диагонелла, прошедшая в предыдущую субботу, оценивалась в 200, а гонка в гору с раздельного старта и индивидуальный пролог и вовсе в 100). Помимо очков в общий зачет на дистанции предусмотрены по два спринтерских бонусных чек-пойнта (18 км и 55 км), а также два горных: Л'Инфинита (32 км) и знаменитая финишная Ла Каската. Особенность последней отсечки в том, что дополнительные баллы в рейтинг горовосходителей получат не первые спортсмены на финише гонки в Кавалезе, а показавшие быстрейшее время на заключительных 2.5 км трассы.

В числе главных фаворитов седьмого этапа серии Ski Classics и прошлогодний бронзовый призер Марчалонги — трехкратный победитель гонки (2015-2017) норвежец Тор Асле Ердален из команды «Экспанд Фьюэл», чемпион горного зачета сезона-2020/2021 Ермил Вокуев из команды «Русская зима», а также обладатель желтой майки лидера швед Макс Новак из команды «Рамудден». В широкий круг претендентов на призовые места входят также трехкратный олимпийский призер Максим Вылегжанин («Русская зима»), победитель Ла Диагонеллы Каспар Стаадас из «Рагде Чардж» и прошлогодний чемпион Марчалонги Эмил Перссон «Лагер 157». Последние двое особенно сильны на финише: единственный вариант противостоять спринтерам — создать отрыв заранее. Именно этим славился уже дважды завершавший карьеру норвежец Петтер Элиассен. Победитель 13 гонок серии Ski Classics (в том числе Марчалонги-2019) выйдет на старт гонки в воскресенье в цветах команды «Робинсон Трентино». В случае удачного результата Элиассен готов принять участие еще в одной-двух гонках.

Еще один повод поностальгировать о былых победах как для российских, так и для норвежских болельщиков предоставит участие в гонке двух героев Олимпиады в Ванкувере-2010: серебряного призера личного спринта Александра Панжинского и чемпиона спринта командного — Эйстейна Петтерсена. Оба лыжника в последнее время развивают медиа-карьеру — Александр комментирует на телевидении, а Эйстейн участвует в реалити, и на Марчалонге на высокий результат не рассчитывают.

У женщин из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию не выйдет на старт Марит Бьорген. Восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии должна была усилить команду «Рагде Чардж» (в общем зачете идут пятыми с отставанием в 65 баллов от «Русской зимы», занимающей третью позицию). Без Бьорген Марчалонга в очередной раз в этом сезоне станет противостоянием «Большой шведской тройки»: делящих первую строчку общего зачета Бритты Йоханссен-Норгрен и Иды Даль, а также Лины Коршгрен (в чемпионской гонке она — третья).

Отличную форму набрала Ольга Царева — в призовую тройку лыжница «Русской зимы» еще не попадала, но стабильно финишировала в десятке, благодаря чему в борьбе за желтую майку уступает только шведскому трио. Принести важные баллы в командный зачет способна Елизавета Шалабода: все баллы, набранные 22-летней спортсменкой, будут умножаться на 1.5, так как она выступает в молодежном зачете. Пока Шалабода, для которой Марчалонга станет третьей гонкой в серии Ski Classics, выступает нестабильно: на Пустерталере 8 января она финишировала двенадцатой, а на Ла Диагонелле — на одну строчку выше, однако после финиша была дисквалифицирована за нарушение стиля передвижения.

Лыжные гонки. Серия Visma Ski Classic-2021/2022. Марчалонга (Италия). Расписание прямых трансляций

по московскому времени

30 января, воскресенье

Мужчины. 70 км классическим стилем. Начало в 10:00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена» Sportbox.ru

Женщины. 70 км классическим стилем. Начало в 10:05. «Матч! ТВ», «Матч! Арена» Sportbox.ru

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь