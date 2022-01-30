Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: Марчалонга. Гимн России в честь победы Вокуева

Триумфально завершился для команды «Русская зима» один из самых престижных лыжных марафонов серии Visma Ski Classics — 70-километровая Марчалонга. Ермил Вокуев одержал победу, Максим Вылегжанин финишировал третьим, Алексей Шемякин — седьмой. «Длинная прогулка» (так переводится название соревнований с итальянского) сегодня прошла по сценарию Вокуева: в районе пятого километра на спуске он совершил рывок, который большинство соперников упустили.

Как объяснял после финиша в интервью официальным медиа серии норвежец Каспар Стаадас, завершивший дистанцию вторым:

«В пелотоне мы не знали, что делать с этой попыткой отрыва, ведь чуть раньше вперед выходили лыжники, обычно не претендующие на победу. Позор, что мы так упустили Вокуева».

Ермил же проехал в гордом одиночестве более 60 км, предоставив зрителям возможность любоваться гармонией пасторальных альпийских пейзажей и мощного даблполинга одинокого лыжника в синем комбинезоне. Максимум баллов за спринтерские бонусные отсечки (18 км и 55 км), а также горный чек-пойнт Л'Инфинита (32 км) чемпион собрал с легкостью. А на горном финише Ла Каската, когда отрыв уже позволял дышать спокойнее, Вокуев отдал должное болельщикам и не сдерживал эмоций — несколько раз победно вскидывал руки и улыбался на камеру. В микст-зоне второй в XXI веке победитель легендарной гонки из России (первым был бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Илья Черноусов в 2018) вел себя привычно скромно и сдержанно:

«Пока одни эмоции. Рад, что вошел в историю Марчалонги как победитель. Чувствовал себя хорошо, по трассе меня вели. Удалось удержать отрыв в две минуты. Спасибо большое сервису — лыжи работали отлично»,

— подвел итог своего выступления для Ski Classics Вокуев.

Благодаря сегодняшней победе лыжник команды «Русская зима» заработал 300 баллов в общий зачет серии (больше, чем за все предыдущие пять стартов сезона вместе взятые), и поднялся на восьмую позицию. В классификациях спринтеров (зеленая майка) и горовосходителей (клетчатая) Ермил идет на втором месте. На седьмой строчке генеральной классификации расположился Максим Вылегжанин: сегодня трехкратный олимпийский призер финишировал третьим, только по результатам фотофиниша уступив победителю предыдущей гонки (Ла Диагонеллы) Каспару Стаадасу. При этом, российский лыжник показал быстрейшее время на финишном подъеме длиной более двух километров и сумел таким образом отцепить до заключительной прямой сильных спринтеров.

«Задача была легкая — ехать в группе и ждать финиша»,

— прокомментировал свою тактику Максим для Ski Classics.

У женщин уверенную победу (уже третью в сезоне) одержала Ида Даль. На старте гонки шведская лыжница из команды «Русской зимы» делила первое место в общем зачете с соотечественницей — Бриттой Йоханссен-Норгрен из «Лагер 157». Однако последняя выступила не слишком удачно по своим меркам, заняв четвертое место. В итоге Даль уезжает с Марчалонги в желтой майке и с преимуществом более, чем в 100 баллов в борьбе за чемпионский титул серии.

С четвертой позиции общего зачета на пятую переместилась Ольга Царева — лыжница «Русской зимы» финишировала на высокой шестой позиции, но еще успешнее выступила вернувшаяся с карантина норвежка Астрид Ойре Шлинн. Спортсменка команды «Котенг» сегодня уступила только Даль. Елизавета Шалабода на своей дебютной Марчалонге заняла тринадцатое место: набранные 22-летней лыжницей баллы в молодежный зачет сыграли важную роль в успехе команды. «Русская зима» продолжает удерживать третью строчку общего зачета: лидирует «Рамудден». Сегодня только они сумели набрать больше зачетных баллов, чем Вокуев и компания: 200:180.

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

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