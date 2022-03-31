Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Марафон за Полярным кругом Рейстадлопет: что ждать, где смотреть

В субботу, 3 апреля, на севере Норвегии (за Полярным кругом) состоится предпоследняя гонка сезона-2021/2022 лыжной марафонской серии Visma Ski Classics — Рейстадлопет протяженностью 50 км. Пробег проводится с 1958 года в память о выдающемся спортсмене-универсале и деятеле движения Сопротивления в годы Второй Мировой войны — полковнике авиации Уле Рейстаде. В современном пятиборье он выступал за сборную Норвегии на летних Олимпийских играх-1920 в Антверпене, а в 1928 году был знаменосцем команды на церемонии открытия зимней Олимпиады в Санкт-Морице. На тех Играх Рейстад одержал победу в показательном виде — гонке патрулей (прообраз биатлона). В бытность летчиком он руководил авиабазой в Бардуфоссе — сейчас в этом городе финишируют участники марафона его имени.

Особенность гонки в том, что еще ни одному спортсмену или спортсменке не удалось выиграть ее даблполингом — одновременным бесшажным ходом. Дело в том, что на трассе есть два очень крутых и продолжительных подъема — забраться на них можно только с использованием мази держания и диагональных ходов.

Рейстадопет-2022 к тому же еще и юбилейный — шестидесятый (за 65 лет с 1958 года марафон отменялся пять раз — трижды из-за погодных условий, а в 2020-м и 2021-м по причине антиковидных ограничений). Таким образом, в рамках Ski Classics с 2017 года гонка проводилась три раза. Двое чемпионов «Чистого арктического безумия» (а это официальный слоган Рейстадлопета) выйдут на старт в субботу у мужчин и одна победительница — у женщин.

Действующий рекордсмен трассы Микаэль Гуннульфсен не входит в число главных фаворитов гонки в этом году. Победа на Рейстадлопете-2019 так и осталась главным достижением в карьере 29-летнего норвежского лыжника. В сезоне-2021/2022 в его активе только одно призовое место на этапе серии Ski Classics в Швейцарии. Актуальная форма Гуннульфсена также не самая выдающаяся — на чемпионате страны, проходившем с 26 по 29 марта, самую высокую позицию — пятую — он занял в гонке с раздельного старта на 15 км классическим стилем.

Быстрейшим норвежцем в этой дисциплине стал проводящий очень сильную концовку сезона Мартин Левстрем Ниенге. Спортсмену удавались выступления и на этапах Кубка мира (победа в Хольменколленском марафоне), и в лоппетах (второе место на «Йизерске Пядисятке»). С таким резюме шансы Ниенге на победу котируются довольно высоко (недаром организаторы включили его в шестерку лыжников-мужчин для участия в пресс-конференции). Остальные пятеро — лидер общего зачета Андреас Нигард, его ближайший преследователь — чемпион прошлого сезона Эмиль Перссон, герои предыдущей гонки серии — Орефьелльслоппета — Каспер Стадос и Рунар Ско Матисен, а также занимающий пятое место в общем зачете Йоханнес Эклеф.

Входит в число фаворитов и ветеран Тур Асле Йердален. Помимо неизменных очков-авиаторов чемпион Рейстадлопета-2017 выйдет на старт гонки в клетчатой майке горного короля. На трассе, ключевой частью которой являются два протяженных подъема, навыки норвежца могут сыграть решающую роль.

Астрид Ойре Шлинн победила в трех гонках серии Ski Classics подряд Фото © Christian Manzoni/NordicFocus/Visma Ski Classics

У женщин в Рейстадлопете решили принять участие лидеры сборных команд — шведка Эбба Андерссон и завершающая карьеру норвежка Тереза Йохауг. Обе спортсменки одержали победы в длинных гонках на национальных чемпионатах: Йохауг почти на четыре минуты опередила ближайшую преследовательницу на дистанции 30 км свободным стилем, а Андерссон на тридцатке классикой опередила более чем на минуту Юнну Сундлинг.

Однако баланс сил в гонке от участия в ней Эббы и Терезы едва ли изменится. Астрид Ойре Шлинн набрала феноменальную форму и победила в трех гонках серии подряд — на Васалоппете и Орефьелльслоппете убегала в отрыв от лидирующей в общем зачете Бритты Йоханссен-Норгрен из Швеции, а на Биркебейнере не оставила шансов Йохауг на финишной прямой. Кроме того, Шлинн является рекордсменкой трассы Рейстадлопета и лидирует в горном зачете. Иными словами, почти любой сценарий субботней гонки будет для Астрид Ойре благоприятным.

Visma Ski Classics. Рейстадлопет. Расписание трансляций

по московскому времени

3 апреля, суббота

Женщины. 50 км классическим стилем. Начало в 11:00

Мужчины. 50 км классическим стилем. Начало в 11:30

Прямая трансляция всех гонок серии Visma Ski Classics доступна на ProXC-skiing Play (необходимо создать аккаунт)

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь