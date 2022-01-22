Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: На Ла Диагонелла Вылегжанину не хватило ста метров до тройки

В эту субботу, 22 января, в Швейцарии состоялась шестая зачетная гонка в рамках двенадцатого сезона лыжегоночных марафонов Visma Ski Classics — Энгадин Ла Диагонелла. В масс-старте классикой (из точки в точку на дистанции 55 км) до последних метров дистанции (и это не фигура речи) претендовал на место в тройке сильнейших у мужчин спортсмен команды «Русская зима» Максим Вылегжанин.

Трехкратный призер Олимпийских игр за несколько километров до финиша активно работал впереди группы из двенадцати лыжников, создавших небольшой отрыв. Фронтальная тактика российского лыжника была обусловлена тем, что трасса на этом участке довольно узкая, а в группе легко повредить инвентарь. К тому же, из головы группы легче исполнить затяжное ускорение. Как оказалось, именно это решение и принял Вылегжанин. Его рывок у подножия холма на въезде в деревенский переулок за километр до конца дистанции, казалось, гарантировал призовое место — за 500 метров до черты Максим лидировал. Однако «вцепившийся» в россиянина норвежец Каспар Стаадас из команды «Рагде Чардж» сумел реализовать свои спринтерские качества и обогнать Вылегжанина. Этот момент стал решающим — за пару сотен метров до конца 55-километровой дистанции силы оставили спортсмена в комбинезоне с узором под гжель: Максим стал терять позицию за позицией. Волевых качеств российскому лыжнику хватило на разножку в борьбе против победителя прошлой гонки Тора Асле Ердалена за седьмое место.

Из первой дюжины расстроенными после финиша выглядели как раз лишь Вылегжанин и Ердален: сдержанно радовался занявший второе место Стиан Хольгард, ликовал бронзовый призер Микаэль Гуннульфсен, принесший призовое место команде «Котенг», большая часть состава которой по-прежнему находится на карантине, обнимались Стаадас, Андреас Нюгор и Оскар Кардин, ведь все трое сегодня в первой восьмерке и принесли солидную сумму очков команде «Рагде Чардж». Не выглядел разочарованным и Макс Новак — пятое место позволило ему удержать желтую майку лидера общего зачета. В командной классификации «Русская зима» идет на третьем месте — остаться на призовой позиции после Ла Диагонеллы во-многом помогли результаты женщин (у мужчин Алексей Шемякин сломал палку и закончил гонку 21-м, Андрей Кузнецов финишировал 28-м).

Блестящий сольный отрыв Иды Даль позволил шведской лыжнице не только одержать победу в сегодняшней гонке, но и догнать по набранным баллам (734) лидировавшую в общем зачете Бритту Йоханссен-Норгрен. Последняя финишировала сегодня второй. Занявшая третье место и дополнившая полностью шведский подиум Лина Коршгрен занимает аналогичную позицию и в чемпионской гонке.

Ольга Царева из команды «Русская зима» на финишной прямой Ла Диагонеллы уступила пятую позицию норвежке Лайле Квели, но в генеральной классификации благодаря стабильным выступлениям удерживает четвертую строчку — сразу за «Большой шведской тройкой». Продолжает удачно выступать проводящая дебютный сезон в марафонской серии Ski Classics Елизавета Шалабода. Сегодня 22-летняя спортсменка заняла высокое одиннадцатое место (на одну позицию выше, чем на первом своем лоппете — Пустерталере 8 января). Шалабода за две гонки уже принесла «Русской зиме» 156 зачетных баллов. Еще одна спортсменка команды, также выступающая в зачете до 25 лет, Дина Некрасова на Ла Диагонелле сегодня также в двадцатке сильнейших — у нее 19-я позиция.

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

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