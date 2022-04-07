Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Финал сезона: что ждать, где смотреть

В субботу, 9 апреля, в Финляндии состоится заключительная гонка сезона-2021/2022 лыжной марафонской серии Visma Ski Classics — 70 км между двумя курортами в Южной Лапландии: Юлляс и Леви. Эти соревнования станут последними в профессиональной карьере суперзвезды мира лоппетов — 34-летней Лины Коршгрен. Шведская лыжница, представляющая команду «Рамудден», трижды выигрывала самую престижную гонку Ski Classics — 90 км Васалоппет, а в прошлом сезоне стала победительницей общего зачета серии.

На этот раз на главный индивидуальный трофей у Коршгрен шансов нет — за него идет борьба между обладательницей желтой майки Бриттой Йоханссен-Норгрен из команды «Лагер 157» (2099 баллов) и коллегой Лины по команде «Рамудден» Идой Даль (2002 балла), уже обеспечившей себе звание лучшей молодой гонщицы серии по итогам сезона. Не в пользу последней говорит статистика: Юлляс-Леви проходил в рамках Ski Classics три раза (2017-2019) и во всех случаях Йоханссен-Норгрен финишировала в тройке сильнейших. Продолжение серии гарантирует Бритте победу в общем зачете вне зависимости от результата Иды.

В командном зачете ситуация противоположная — «Рамудден» опережает «Лагер 157» на 180 баллов. Состав у лидеров более сбалансированный — помимо лидеров-женщин много очков приносят обладатель розовой майки лучшего молодого гонщика Макс Новак и одно из открытий сезона Йоханнес Эклеф, а значит вероятность того, что Лина Коршгрен завершит карьеру с трофеем, чрезвычайно высока. «Лагер 157» может опередить соперников только в случае феноменального выступления вице-лидера общего зачета у мужчин Эмиля Перссона и вице-чемпиона Орефьельслоппета Рунара Ско Матисена.

Занять первое место на подиуме у мужчин кому бы то ни было будет невероятно сложно. Для лидера общего зачета Андреаса Нигарда Юлляс-Леви является одной из любимых гонок: две победы подряд — в 2018-м и 2019-м, а также второе место в 2017 году. С точки зрения борьбы за трофей 70 км в Лапландии будут для норвежца формальностью — 391 балл отрыва Перссон уже не отыграет. Вторая позиция шведа в то же время не является незыблемой: 25 баллов ему уступает Макс Новак, которого в свою очередь преследует коллега Нигарда по команде «Рагде Чардж» — чемпион Орефьелльслоппета Каспер Стадас. В отсутствие победителя Рейстадлопета Мартина Левстрема Ниенге и призера той же гонки Микаэля Гуннульфсена, все вышеперечисленные лыжники способны бороться за тройку сильнейших в заключительном старте сезона.

Обладателей зеленой спринтерской майки — Стиана Берга и Йоханссен-Норгрен, и клетчатой горной майки — Тура Асле Йердалена и Астрид Ойре Шлинн — уже не догнать. Норвежка, к тому же, будет главной претенденткой на победу в субботней гонке. В Леви чемпионка Васалоппета и Биркебейнера финишировала первой дважды.

Visma Ski Classics. Юлляс-Леви. Расписание трансляций

по московскому времени

9 апреля, суббота

Мужчины. 70 км классическим стилем. Начало в 08:35

Женщины. 70 км классическим стилем. Начало в 09:05

Прямая трансляция всех гонок серии Visma Ski Classics доступна на ProXC-skiing Play (необходимо создать аккаунт)

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь