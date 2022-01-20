Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022: Энгадин Ла Диагонелла 22 января. Что ждать, где смотреть

В эту субботу (22 января) в Швейцарии пройдет шестая зачетная гонка в рамках двенадцатого сезона лыжегоночных марафонов Visma Ski Classics — Энгадин Ла Диагонелла. На этот раз состязания пройдут в типичном для серии формате — масс-старт классикой из точки в точку на дистанции 55 км. В числе фаворитов соревнований — лыжники команды «Русская зима».

У мужчин набирает форму восстановившийся после болезни Ермил Вокуев. На прошлых выходных он второй раз в сезоне финишировал в тройке сильнейших (быстрее были только норвежцы Тор Асле Ердален и Мартин Левстрем Ниенге — оба выйдут на старт и в эту субботу). Больше шансов на успех чем в прошлую субботу и у Алексея Шемякина — ему больше подходят длинные дистанции (последней гонкой Ski Classics была разделка на 10 км — слишком коротко для главного апологета гигантских тренировочных объемов в российских лыжных гонках). Призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин сильнее бежит именно гонки с общего старта, так что и он способен показать результат как минимум в десятке. Лучший из спортсменов «Русской зимы» в общем зачете серии — Александр Гребенько (девятое место) наверняка постарается улучшить свои позиции в борьбе за зеленую майку сильнейшего спринтера (там его шансы на трофей наиболее высоки).

Отсутствие в стартовом протоколе сборников, отобравшихся в Пекин, несколько парадоксально: многие из них (в том числе один из лидеров команды — Сергей Устюгов) сетуют на нехватку соревновательной практики. К тому же соревнования в Швейцарии пройдут на схожей с олимпийской высоте — 1800 м над уровнем моря, да и тренировочные базы лыжников национальной команды располагаются не так далеко от места старта — в итальянских Пассо Лаваццо и Сейзер-Альме. Тем не менее, даже без Устюгова и Ко., уровень конкуренции на Ла Диагонелле будет очень высоким — с ковидного карантина вышла команда «Котенг» с легендарным Мартином Йонсрудом Сундбю, не собираются пропускать гонку сильные шведские спортсмены — чемпион прошлого сезона Ski Classics Эмиль Перссон и лидер зачета 2021/2022 Макс Новак. Теневой фаворит Ла Диагонеллы — двукратный чемпион мира в эстафетах и призер чемпионата мира в личной гонке Дидрик Тенсет. Несмотря на седьмое место в общем зачете многодневки «Тур де Ски» он не отобрался в состав сборной Норвегии на Олимпиаду. С учетом того, что его соотечественник и товарищ по несчастью Ниенге, выступавший на Кубке мира куда слабее, смог сходу попасть в призы на Ski Classics, шансы Тенсета должны котироваться весьма высоко. Еще один титулованный спортсмен — двукратный призер чемпионатов мира Дитмар Неклер из Италии пока не смог раскрыть свой потенциал в марафонских гонках с точки зрения претензий на призовые места, но способен проявить себя на бонусных отметках, ведь почти все его успехи так или иначе связаны со спринтом.

У женщин главная интрига Энгадина состоит в том, сможет ли кто-то вмешаться в борьбу «большой тройки». Бритта Йоханссен-Норгрен, Ида Даль и Лина Коршгрен в этом сезоне пока не дают шансов соперницам подвинуть их с призовых позиций на регулярной основе. С учетом набранной формы одной из ближайших претенденток на прорыв является российская лыжница Ольга Царева из команды «Русская зима». Из числа спортсменок, выступающих на Кубке мира, стоит выделить чешскую сборницу Сандру Шютцову, норвежек Анну Свендсен и Силье Ойре Шлинн, а также россиянку Екатерину Смирнову. Последняя, как и в прошлую субботу, выступит в составе итальянской команды «Робинсон Трентино».

Самая титулованная лыжница, которая выйдет на старт в долине Энгадин 22 января — олимпийская чемпионка в эстафете в составе шведской сборной Анна Хааг. Четырехкратная медалистка чемпионатов мира закончила карьеру после Олимпиады в Пхенчхане-2018, родила двоих детей (их отец — знаменитый спринтер Эмиль Йонссон) и вернулась в большой спорт — на этот раз в марафонах.

Visma Ski Classics. Энгадин Ла Диагонелла. Расписание трансляций

по московскому времени

22 января, суббота

Мужчины. 55 км классическим стилем. Начало в 10:55. «Матч! ТВ», Sportbox.ru

Женщины. 55 км классическим стилем. Начало в 11:00. «Матч! ТВ», Sportbox.ru

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь