Лыжные гонки. Серия Ski Classics-2021/2022. Биркебейнер: что ждать, где смотреть

В субботу, 19 марта, по маршруту Рена — Лиллехаммер пройдет один из самых престижных лыжных марафонов серии Visma Ski Classics и главная массовая гонка года в Норвегии — легендарный Биркебейнер. Тяжелейшая трасса протяженностью 54 км с двумя перевалами и обязательный рюкзак весом не менее 3.5 кг — неизменные атрибуты важнейшего спортивного события страны фьордов. Биркебейнер, который проводится с 1932 года, буквально пропитан историей — маршрут марафона проложен по легендарному маршруту двух воинов, увозивших от врагов на лыжах в безопасное место маленького принца Хокона зимой 1206 года. Собственно, рюкзак и символизирует юного наследника престола.

За все время проведения Биркебейнер отменяли всего четыре раза: дважды из-за погодных условий, а в 2020-м и 2021-м из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В 2022-м организаторам удалось собрать звездный состав участников: достаточно сказать, что в составе команды «Рагде Чардж» выступят вместе две самые звездные норвежские лыжницы XXI века — Марит Бьорген и Тереза Йохауг. Последней принадлежит рекорд трассы среди женщин — 2 часа 41 минута 46 секунд в 2015 году. Еще одной норвежской обладательницей Хрустального глобуса общего зачета Кубка мира на старте Биркебейнера-2022 будет Хейди Венг. Также выступит и двукратная чемпионка Пхенчхана-2018 Рагниль Хага. Из числа других сильных лыжниц, выступающих на этапах Кубка мира, стоит выделить Рози Бреннан из США.

Противостоять непостоянным участницам марафонов будет звездное трио серии Ski Classics: лидер общего зачета сезона Бритта Йоханссен-Норгрен, ее ближайшая преследовательница — обладательница розовой майки сильнейшей молодой лыжницы Ида Даль, а также победительница Васалоппета-2022 Астрид Ойре Шлинн.

У мужчин борьба за победу обещает быть еще более упорной. Главный предстартовый фаворит — Мартин Левстрем Ниенге. Норвежский лыжник отметился двумя призовыми местами на этапах Ski Classics, а на Кубке мира одержал победу в Хольменколленском марафоне. Другие лыжники сборных команд, удачно выступавшие в концовке сезона — швед Вильям Поромаа, норвежец Дидрик Тенсет и Скотт Паттерсон из США, настолько же удачного опыта совмещения разных форматов гонок не имеют, однако их уровень готовности позволяет рассчитывать на борьбу с мастерами даблполинга.

Среди последних выделяется Андреас Нигард. Норвежец, представляющий команду «Рагде Чардж», набрал отличную форму — две победы (на «Йизерске Пятидесятке» и Васалоппете) плюс второе место на марафоне в Тарту позволили ему оторваться от преследователей в общем зачете серии. На Биркебейнере у Нигарда уже есть победный опыт — он финишировал первым в 2018 году. В число главных соперников норвежца входят три шведских лыжника: чемпион прошлого сезона Ski Classics Эмиль Перссон, занимающий третье место в общем зачете нынешнего сезона Макс Новак, а также один из сильнейших горняков серии Йоханнес Эклеф. Последнему трасса с длинными подъемами подходит идеально.

Visma Ski Classics. Биркебейнер. Расписание трансляций

по московскому времени

19 марта, суббота

Мужчины. Женщины. 54 км классическим стилем. Начало в 10:00. Прямая трансляция доступна на ProXC-skiing Play (необходимо создать аккаунт)

Результаты гонок и положение в зачетах серии смотрите здесь

Составы команд здесь