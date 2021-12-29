Лыжные гонки. Первый этап «Тур де Ски»-2021/22: победы семьи Нисканен в «разделках», Большунов и Непряева в призах

Александр Большунов, Ииво Нисканен, Пол Голберг — тройка сильнейших классической разделки на 15 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски» Фото © BILDBYRÅN

Во второй день лыжной многодневки «Тур де Ски»-2021/22 в швейцарском местечке Ленцерхайде состоялись гонки с раздельного старта классическим стилем. Российская сборная выступила намного успешнее, чем во вчерашних спринтах: у женщин на дистанции 10 км третье место заняла Наталья Непряева, у мужчин Александр Большунов — второй.

Уникальным сегодняшние соревнования, проходившие в сильный снегопад, делает победный дубль родных сестры и брата из Финляндии: Кертту Нисканен и Ииво Нисканена. И, если, олимпийский чемпион в лыжном марафоне классикой, являлся одним из главных предстартовых фаворитов, лучшее время дня в исполнении его старшей сестры стало настоящим сюрпризом. Предыдущий раз Кертту побеждала на этапе Кубка мира (и что примечательно тоже в Ленцерхайде) аж в январе 2014 года!

Сегодня финская лыжница с самого начала шла практически в одни ноги со шведками Эббой Андерссон и Фридой Карлссон, однако обе соперницы не смогли добавить на заключительной трети дистанции. Лидер общего зачета Кубка мира в итоге финишировала только пятой, Андерссон отстала от Нисканен почти на двадцать секунд и финишировала второй. Сильную гонку провела Наталья Непряева: набрала 12 бонусных баллов на отметке 2.4 км (максимум — 15 у Карлссон), и после быстрого начала смогла преодолеть небольшой кризис между седьмым и восьмым километрами дистанции. Непряева, в итоге, смогла прибавить на последнем километре и вытеснить из тройки сильнейших еще одну финку — Кристу Пярмякоски.

«Очень долгожданный подиум. Рада, что сегодня всё сложилось хорошо. Очень тяжёлая трасса, сложная погода. Ещё утром была в сомнениях — продолжать «Тур» или нет — потому что есть небольшие проблемы со здоровьем. Но сейчас вроде бы всё складывалось неплохо. Гонки в Оберстдорфе я побегу. Огромное спасибо сервису, лыжи работали просто идеально. Тяжело сравнивать состояние со спринтом, ведь там тактическая борьба, и я вчера не всё правильно делала. Так что состояние сравнимо с тем, что было в спринте» —прокомментировал Непряева сегодняшний успех в послефинишном интервью для канала «Матч ТВ».

Татьяна Сорина и Юлия Ступак также расположились в десятке итогового протокола: на восьмой и седьмой позициях соответственно. Для Ступак сегодняшняя гонка стала последней на многодневке: такое решение было принято совместно с тренером Маркусом Крамером в интересах подготовки к Олимпиаде в Пекине.

В зачете «Тур де Ски» теперь лидирует Нисканен, выходившая сегодня на старт в желтой майке американка Джесси Диггинс сегодня провалилась — шестнадцатое место с отставанием более минуты.

У мужчин Нисканен промчался сквозь метель без шапки на недостижимых скоростях. Единственным, кто держал финского мастера классики в напряжении, оказался Александр Большунов. Сан Саныч снова на подиуме дистанционной гонки и не убегает от журналистов: действующий чемпион многодневки набирает форму. Главный соперник россиянина — норвежец Йоханнес Клэбо сохранил желтую майку лидера, но в тройку сильнейших не попал: в самой концовке гонки его с пьедестала вытеснил соотечественник Пол Голберг. Последний смог стереть из памяти провальный этап классикой в эстафете на чемпионате мира-2021, проходивший в схожую погоду.

Всего три десятых секунды на финише уступил Клэбо Иван Якимушкин: в общем зачете «Тур де Ски» вице-чемпион общего зачета Кубка мира прошлого сезона значительно улучшил свои позиции. Четырехкратный олимпийский чемпион из Швейцарии Дарио Колонья в последней гонке на территории родной страны финишировал только двадцатым: на одну позицию выше (и это, однозначно успех) — специалист спринтерских дисциплин Александр Терентьев.

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