Лыжные гонки. Первый этап «Тур де Ски»: результаты. Ретивых без финала и мимо Пекина-2022

В первых двух гонках лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском местечке Ленцерхайде спортсменам и спортсменкам сборной России не удалось пробиться в число сильнейших.

В спринтерских гонках свободным стилем лучший результат показал чемпион мира среди юниоров Александр Терентьев: пройти в финальную шестерку ему помешал неоднозначный маневр Рено Жэя. Французский лыжник выдавил российского на внешнюю траекторию, вплотную к рекламным щитам на финишной прямой. В итоге, Терентьев потерял скорость и занял только четвертое место в своем полуфинале. При этом, даже поданный тренерским штабом российской команды протест не повлиял бы на итоговый результат: время у лаки-лузеров первого забега было быстрее.

Помимо Терентьева квалификацию преодолели еще четверо лыжников в красных комбинезонах. Для дистанционщиков Ивана Якимушкина и Артема Мальцева сам факт попадания в тридцатку сильнейших — уже успех, Александр Большунов неплохо смотрелся функционально в четвертьфинале, но и у него, и у Терентьева, и у Глеба Ретивых в Швейцарии проявилась проблема с техникой, ставшая решающей в плане влияния на результат. Российские спортсмены явно уступали на трассе в Ленцерхайде на спусках. Сан Саныча объехали двое норвежцев (дальше действующий чемпион многодневки не прошел). Ретивых квалифицировался дальше по времени, но сил затратил слишком много, и результата, гарантировавшего ему попадание в состав на Олимпиаду в Пекине-2022 (попадание в тройку сильнейших), не показал. Таким образом, призер чемпионата мира в олимпийском виде не выступит на главном старте четырехлетия.

Финал сложился по самому предсказуемому сценарию из возможных: норвежец Йоханнес Клэбо продолжил победную серию в спринтах коньком (три из трех в этом сезоне) и в сумме с лучшим временем квалификации набрал максимум очков в первой гонке. Второе место занял француз Ришар Жюв — это его третье призовое место в Кубке мира 2021/2022. Замкнул тройку его соотечественник Люка Шанава, набирающий прошлогоднюю мощь с каждой гонкой.

Действующая чемпионка «Тур де Ски» Джессика Диггинс (США) начинает защиту титула с победы в первой гонке многодневки 2021/2022 Фото © BILDBYRÅN

У женщин идеально сложился день для Джессики Диггинс. Лыжница из США уверенно начала защиту титула чемпионки «Тур де Ски»: она не только одержала победу в спринте свободным стилем, но и создала солидный задел от главной конкурентки в борьбе за победу в многодневке — шведки Фриды Карлссон. Последняя не смогла преодолеть квалификационный раунд.

От российской команды в тридцатку лучших отобрались три лидера: Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. В итоге, Татьяна показала прогресс с точки зрения прохождения спусков, но не отобралась дальше, Юлия выдала впечатляющее ускорение на финишной прямой, но начала его слишком поздно, чтобы попасть в двойку быстрейших своего четвертьфинального забега, а Наталья единственная из российской команды квалифицировалась в полуфинал, но там сил на внятное прохождение дистанции уже не хватило.

Из сенсаций дня стоит отметить второе место малоизвестной норвежки Матильды Мюрвольд, а также попадание в финал героини командного спринта в Дрездене Джулии Керн из США и ранее проявлявшей себя только в лыжном суперспринте на 100 метров немки Колетты Ридзек.

Кубок мира 2021/2022. Многодневка «Тур де Ски». Этап в Ленцерхайде (Швейцария). Результаты спринтерских гонок свободным стилем

Женщины

1. Джессика Диггинс (США)

2. Матильде Мюрвольд (Норвегия)

3. Анамария Лампич (Словения)

4. Джулия Керн (США)

5. Анна Дювик (Швеция)

6. Колетта Ридзек (Германия)

...12. Наталья Непряева 15. Юлия Ступак 25. Татьяна Сорина 33. Екатерина Смирнова 48. Христина Мацокина 63. Лилия Васильева 67. Анастасия Рыгалина 73. Яна Кирпиченко

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Ришар Жюв (Франция)

3. Люка Шанава (Франция)

4. Эрик Вальнес (Норвегия)

5. Федерико Пеллегрино (Италия)

6. Пол Голберг (Норвегия)

...7. Александр Терентьев 11. Глеб Ретивых 17. Александр Большунов 27. Артем Мальцев 30. Иван Якимушкин 34. Андрей Мельниченко 51. Алексей Червоткин 60. Денис Спицов 61. Илья Семиков

Подробнее о лыжной многодневке «Тур де Ски» 2021/2022 читайте здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

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