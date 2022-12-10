Результаты первых гонок третьего этапа лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23
В субботу, 10 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023 в Бейтостолене (Норвегия) состоялись индивидуальные гонки с раздельного старта классическим стилем на дистанции 10 км. Победы одержали Пол Голберг (Норвегия) и Кертту Нисканен (Финляндия).
Сборная Финляндии по лыжным гонкам несколько промахнулась с формой — после не самого удачного домашнего этапа Кубка мира в Руке спортсмены и спортсменки из Страны тысячи озер с каждыми следующими соревнованиями прибавляют. В Бейтостолене в пятничном спринте первый подиум команде принесла Йохана Матинтало. В субботу она же была близка к попаданию в тройку и в разделке классикой.
Стартовавшая под номером 26 Матинтало просидела в лидерском кресле довольно долго. Ее финишный результат не сумели улучшить ни занимающая первую позицию в общем зачете Кубка мира норвежка Тириль Венг, ни одна из ее главных преследовательниц Джесси Диггинс из США. Улучшить время Матинтало (причем сразу на 31 секунду!) удалось только ее соотечественнице — Кертту Нисканен. Опытнейшая 34-летняя спортсменка продемонстрировала идеальную раскладку по дистанции. Однако говорить о победе на тот момент было рано: финская лыжница под 38 номером только задала ориентир сильным соперницам, стартовавшим значительно позднее.
Однако ни Катарина Хенниг из Германии, ни Анне Ешти Калво из Норвегии приблизиться к времени Нисканен не сумели. Фрида Карлссон на первой трети дистанции взяла высокий темп: на отсечке 2.6 км она вышла в лидеры с восьмисекундным преимуществом. Как оказалось, силы шведская спортсменка не рассчитала: уже к экватору дистанции она уступала результату Нисканен, а за два километра до финиши проигрывала и времени Калво.
В итоге, Карлссон только третья. Калво на второй позиции — это первый подиум 30-летней норвежской спортсменки за 69 гонок на Кубке мира. Для Нисканен победа стала четвертой. Причем трижды на этапах Кубка мира Кертту показывала лучший результат именно в разделке классикой.
У мужчин в роли возмутителя спокойствия выступил Янош Бруггер. Спортсмен из Германии стартовал под 16 номером и продемонстрировал такую скорость, что пробыл в лидерах до финиша Франческо де Фабиани в бибе с числом 37. Итальянский лыжник сбросил с результата Бруггера всего 2 секунды.
Вскоре де Фабиани подвинул на вторую позицию лидер общего зачета Кубка мира Пол Голберг. Норвежец преодолел 10 км уже на 21 секунду быстрее итальянца. Шансов на итоговую тройку Франческо долгое время не терял: между ним и Голбергом сумел вклиниться только один из сильнейших дистанционщников сезона — еще один норвежец Мартин Левстрем Ниенге.
Первой серьезной угрозой позициям лидера стал Эмиль Иверсен. Норвежец, в этом сезоне не всегда попадающий в состав команды на этапы Кубка мира, до середины дистанции бежал в одном темпе с Голбергом, однако за 3.5 км до финиша испытал кризис, восстановиться от которого не сумел. Единственное, что удалось Иверсену — отодвинуть де Фабиани на четвертую строчку и оформить промежуточный норвежский пьедестал.
Однако против такого расклада был в этот день Эндрю Масгрейв. Лыжник из Великобритании стартовал под 66 номером и начал гонку не слишком быстро: на отметке 2.6 км он показал только пятнадцатое время. Затем Масгрейв набрал ход и к середине дистанции уже приблизился к времени Ниенге в топ-4. Результат последнего маячил перед британцем до финальных двух километров. Их Масгрейв пролетел намного быстрее всех финишировавших на тот момент норвежцев (кроме Голберга) и обосновался на второй строчке. Опередить Эндрю и сдвинуть на третью позицию всего пару минут спустя сумел Дидрик Тенсет.
Итого: у Норвегии — победа и второе место, у 32-летнего Масгрейва — первый в карьере подиум классикой на этапах Кубка мира, и возвращение в тройку почти пять лет спустя — предыдущий раз на награждение Эндрю выходил в 2017 году.
по московскому времени
11 декабря, воскресенье
15:00. Смешанная эстафета 4 по 5 км (женщины, мужчины: классический стиль; женщины, мужчины: свободный стиль)
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Отдельные гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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