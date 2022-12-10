В субботу, 10 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023 в Бейтостолене (Норвегия) состоялись индивидуальные гонки с раздельного старта классическим стилем на дистанции 10 км. Победы одержали Пол Голберг (Норвегия) и Кертту Нисканен (Финляндия).

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Нисканен недосягаема в классике

Сборная Финляндии по лыжным гонкам несколько промахнулась с формой — после не самого удачного домашнего этапа Кубка мира в Руке спортсмены и спортсменки из Страны тысячи озер с каждыми следующими соревнованиями прибавляют. В Бейтостолене в пятничном спринте первый подиум команде принесла Йохана Матинтало. В субботу она же была близка к попаданию в тройку и в разделке классикой.

Стартовавшая под номером 26 Матинтало просидела в лидерском кресле довольно долго. Ее финишный результат не сумели улучшить ни занимающая первую позицию в общем зачете Кубка мира норвежка Тириль Венг, ни одна из ее главных преследовательниц Джесси Диггинс из США. Улучшить время Матинтало (причем сразу на 31 секунду!) удалось только ее соотечественнице — Кертту Нисканен. Опытнейшая 34-летняя спортсменка продемонстрировала идеальную раскладку по дистанции. Однако говорить о победе на тот момент было рано: финская лыжница под 38 номером только задала ориентир сильным соперницам, стартовавшим значительно позднее.

Однако ни Катарина Хенниг из Германии, ни Анне Ешти Калво из Норвегии приблизиться к времени Нисканен не сумели. Фрида Карлссон на первой трети дистанции взяла высокий темп: на отсечке 2.6 км она вышла в лидеры с восьмисекундным преимуществом. Как оказалось, силы шведская спортсменка не рассчитала: уже к экватору дистанции она уступала результату Нисканен, а за два километра до финиши проигрывала и времени Калво.

В итоге, Карлссон только третья. Калво на второй позиции — это первый подиум 30-летней норвежской спортсменки за 69 гонок на Кубке мира. Для Нисканен победа стала четвертой. Причем трижды на этапах Кубка мира Кертту показывала лучший результат именно в разделке классикой.