Главные результаты заключительного дня второго этапа лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Норвегии
Соревновательную программу второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 в норвежском Лиллехаммере закрывали в воскресенье, 4 декабря, масс-старты на дистанции 20 км классическим стилем. Первыми финишную черту пересекли Фрида Карлссон (Швеция) и Пол Голберг (Норвегия). Йоханнес Клэбо (Норвегия).
Решение Фриды Карлссон пропустить субботний спринт оказалось стратегически верным. В масс-старте классикой шведская лыжница выглядела намного свежее соперниц, бежавших в Лиллехаммере все три гонки. Так победительница пятничной «разделки» свободным стилем Джесси Диггинс из США (в спринте она финишировала четвертой) сумела поддерживать темп лидиующей группы только 15 км из 20. Победительница дистанционного зачета Кубка мира прошлого сезона к тому же допустила серьезный тактический просчет. Рывок за бонусом в районе отметки 8.3 км хоть и принес Диггинс дополнительные 15 баллов, но лишил ее резерва сил на заключительный отрезок дистанции.
Карлссон же поначалу держалась в группе, а максимальную мощность включила только ближе ко второму промежуточному финишу. На нем Фрида добавила максимальные 15 баллов к 10 набранным на первом бонусном чекпойнте, а вскоре совершила еще один рывок на выходе со стадиона в районе отсечки 16 км.
Это ускорение позволило лыжнице из Швеции выйти на первую позицию и создать небольшой просвет от группы преследования. Вскоре соотечественница Фриды — Эбба Андерссон и традиционно сильно выступающая в классике Катарина Хенниг из сборной Германии сумели догнать лидера за 2.5 км до финиша. Квартет норвежских лыжниц, а также две спортсменки из Финляндии — Криста Пармакоски и Кертту Нисканен, на тот момент отставали от лидирующего трио уже на восемь секунд, однако взвинтив темп сумели вернуться в борьбу за призовые места.
На заключительном подъеме Хенниг споткнулась и сломала палку, выпав из числа претенденток на победу. На финишную прямую первой выкатилась Карлссон, которую отчаянно преследовала норвежка Тириль Венг. Однако в спурте шведская лыжница оказалась свежее соперницы, занявшей в субботу третье место в спринте. Последнюю призовую позицию заняла Андерссон, которая продолжает лидировать в зачете дистанционных гонок. В генеральной классификации Венг опережает Карлссон на 76 баллов.
Победитель субботнего спринта Йоханнес Клэбо принял решение пропустить масс-старт из-за простуды. Ранее в Лиллехаммере норвежец по той же причине пропустил гонку с раздельного старта в пятницу.
Без Клэбо, которому нет равных на финише, попыток отрыва на протяжении 20 км дистанции практически не наблюдалось. Вначале активно пытался взвинтить темп и просеять группу лидеров разве что Эндрю Масгрейв. Британец решил бежать на лыжах без мази держания, однако его навыков даблполинга не хватило для поддержания скорости больше, чем на три четверти времени гонки. На бонусных финишах успешнее всех гонялся за дополнительными баллами Ханс Кристер Холун (27 из 30 возможных), однако в концовке гонки такой же прыти норвежец не проявил.
Темп гонки оставался невысоким: за 3.3 км до конца дистанции в лидирующей группе в 7 секунд умещалось 40 лыжников. За два километра до финиша свой ход сделал Вильям Порома. В паре с соотечественником Эриком Росье он ускорился в подъем — пелотон растянулся, но практически целиком норвежская пачка преследователей догнала беглецов и оставила их без призовых мест уже на заклчительной прямой.
Самым расторопным в спурте оказался лидер общего зачета Пол Голберг. Опытнейший норвежец, проводящий лучший сезон в карьере, не тратил силы на бонусные отсечки и сумел выдать ускорение в нужный момент. Второе и третье места заняли также соотечественники Голберга — Шюр Рете и Мартин Левстрем Ниенге. Разбавили норвежское доминирование в первой десятке только Порома и Росьо — пятое и восьмое места соответственное.
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