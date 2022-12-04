Соревновательную программу второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 в норвежском Лиллехаммере закрывали в воскресенье, 4 декабря, масс-старты на дистанции 20 км классическим стилем. Первыми финишную черту пересекли Фрида Карлссон (Швеция) и Пол Голберг (Норвегия). Йоханнес Клэбо (Норвегия).

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Масс-старт классическим стилем, 20 км. Женщины

Решение Фриды Карлссон пропустить субботний спринт оказалось стратегически верным. В масс-старте классикой шведская лыжница выглядела намного свежее соперниц, бежавших в Лиллехаммере все три гонки. Так победительница пятничной «разделки» свободным стилем Джесси Диггинс из США (в спринте она финишировала четвертой) сумела поддерживать темп лидиующей группы только 15 км из 20. Победительница дистанционного зачета Кубка мира прошлого сезона к тому же допустила серьезный тактический просчет. Рывок за бонусом в районе отметки 8.3 км хоть и принес Диггинс дополнительные 15 баллов, но лишил ее резерва сил на заключительный отрезок дистанции.

Карлссон же поначалу держалась в группе, а максимальную мощность включила только ближе ко второму промежуточному финишу. На нем Фрида добавила максимальные 15 баллов к 10 набранным на первом бонусном чекпойнте, а вскоре совершила еще один рывок на выходе со стадиона в районе отсечки 16 км.

Это ускорение позволило лыжнице из Швеции выйти на первую позицию и создать небольшой просвет от группы преследования. Вскоре соотечественница Фриды — Эбба Андерссон и традиционно сильно выступающая в классике Катарина Хенниг из сборной Германии сумели догнать лидера за 2.5 км до финиша. Квартет норвежских лыжниц, а также две спортсменки из Финляндии — Криста Пармакоски и Кертту Нисканен, на тот момент отставали от лидирующего трио уже на восемь секунд, однако взвинтив темп сумели вернуться в борьбу за призовые места.

На заключительном подъеме Хенниг споткнулась и сломала палку, выпав из числа претенденток на победу. На финишную прямую первой выкатилась Карлссон, которую отчаянно преследовала норвежка Тириль Венг. Однако в спурте шведская лыжница оказалась свежее соперницы, занявшей в субботу третье место в спринте. Последнюю призовую позицию заняла Андерссон, которая продолжает лидировать в зачете дистанционных гонок. В генеральной классификации Венг опережает Карлссон на 76 баллов.