Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Хольменколлене: трансляции, результаты, видео

Все что нужно знать о единственном марафонском этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2021/2022

Автор: Леонид Мужикбаев
Лыжные гонки
Фото © 2019 Getty Images

На предпоследнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 пройдут два марафона классическим стилем. В субботу, 5 марта, 30 км по трассе в одном из районов Осло – Хольменколлене – предстоит пробежать женщинам. В воскресенье, 6 марта, мужчины будут состязаться на дистанции 50 км.

Подробное превью читайте здесь

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Хольменколлене (Норвегия). Расписание трансляций

по московскому времени

5 марта, суббота

Женщины. 30 км с общего старта классическим стилем. Начало в 11:35. Eurosport 2

6 марта, воскресенье

Мужчины. 50 км с общего старта классическим стилем. Начало в 13:55. Eurosport 2

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

👨‍🦱 Кубок мира. Мужчины. Общий зачет, спринт, дистанция

Все, что нужно знать о Кубке мира по лыжным гонкам-2021/2022

📆 Календарь Кубка мира по лыжным гонкам

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