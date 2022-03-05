Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Хольменколлене: Йохауг завершает карьеру победой 

В субботу, 5 марта, в первый соревновательный день предпоследнего в сезоне-2021/2022 этапа Кубка мира по лыжным гонкам состоялся марафон у женщин на дистанции 30 км классическим стилем. Уверенную победу на трассе в одном из районов Осло – Хольменколлене – одержала Тереза Йохауг. Для четырехкратной олимпийской чемпионки из Норвегии эта гонка стала заключительной в карьере на этапах Кубка мира. Йохауг пробежала последние метры дистанции с двумя флагами своей страны в руках, а после финиша упала на колени и разрыдалась. Норвежская лыжница заканчивает свои выступления на самой престижной серии лыжных соревнований с впечатляющей статистикой: за 15 лет с момента дебюта (в Отепя, Эстония в январе 2007 года) в 245 индивидуальных гонках она 148 раз попадала в тройку сильнейших и одержала 81 победу.

Помешать Йохауг завершить карьеру на мажорной ноте соперницам не удалось: да, Криста Пярмякоски уступила победительнице всего 19.2 секунды, однако еще за 800 метров до финиша отставание финской лыжницы превышало минуту и сократилось втрое исключительно из-за празднований норвежки на стадионе. При этом, Пярмякоски также провела великолепную гонку: вовремя сменила лыжи, когда снег на трассе стал подтаивать, не потратила силы на ускорение за бонусными очками на отметке 24.6 км и сумела оторваться от соотечественницы Кертту Нисканен за 5 км до конца дистанции. Последняя и вовсе не попала в итоговую тройку сильнейших: финской лыжнице так и не удалось сбросить до финальных медальных разборок на стадионе шведку Юнну Сундлинг. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира в спринте наглядно продемонстрировала свое преимущество в финишном спурте и впервые в карьере сумела попасть на подиум в дистанционной гонке на этапе Кубка мира.

Неудачно сложилась гонка для соотечественницы Сундлинг, имевшей шансы на победу в общем зачете Эббы Андерссон. Для того, чтобы приблизиться к лидирующей в генеральной классификации Наталье Непряевой (а она, как и вся сборная России по лыжным гонкам отстранена от международных соревнований до конца сезона по решению FIS от 1 марта), шведской спортсменке было необходимо финишировать в тройке сильнейших и активно бороться за бонусы (на четырех отсечках по ходу 30 км дистанции можно было в сумме заработать 60 дополнительных баллов). Однако поддерживать темп лидеров Андерссон удалось только на первых 6 км. К тому же, на медальные шансы Эббы повлиял инцидент с поломкой палки: запасной инвентарь шведской лыжнице предоставили не сразу. В итоге, шведка заняла только девятое место (с учетом бонусов 44 балла) и сумела лишь на 11 баллов обогнать не стартовавшую Джесси Диггинс из США. За один этап до завершения сезона (максимум на нем можно заработать 240 баллов) отрыв Непряевой от Андерссон составляет 241 пункт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Хольменколлене (Норвегия). Расписание трансляций

по московскому времени

6 марта, воскресенье

Мужчины. 50 км с общего старта классическим стилем. Начало в 13:55. Eurosport 2

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция