Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Хольменколлене: что ждать, где смотреть 

Вслед за городскими спринтерскими гонками в Драммене (3 марта) соревновательная программа Кубка мира по лыжным гонкам продолжится марафонами классическим стилем. В субботу, 5 марта, 30 км по трассе в одном из районов Осло – Хольменколлене – предстоит пробежать женщинам, в воскресенье, 6 марта, мужчины будут состязаться на дистанции 50 км.

У мужчин не выступят лидер и вице-лидер общего зачета Кубка мира – Йоханнес Хесфлот Клэбо сдал положительный тест на COVID-19, а Александр Большунов, дважды побеждавший в Хольменколлене (2019,2020) не выступит, т.к. вся российские лыжники отстранены от соревнований по решению FIS от 1 марта 2022 года. В отсутствие норвежца и россиянина главным фаворитом 50-километровой гонки становится сильнейший классист мира Ииво Нисканен. Лыжник из сборной Финляндии на домашнем этапе в Лахти продемонстрировал, что олимпийская форма, позволившая ему выиграть полный комплект медалей Игр в Пекине, никуда не делась. Дополнительной мотивацией для Нисканена служит тот факт, что в Хольменколлене (а это самая престижная дистанционная гонка в календаре Кубка мира) он финишировал в тройке сильнейших только один раз – в 2017 году (тогда Ииво отстал от победителя – Мартина Йонсруда Сундбю – на 9.2 секунды). Приятным бонусом для финского спортсмена будет лидерство в дистанционном зачете – до первой позиции менее 90 баллов, а победа стоит 100.

Тем не менее, заранее отдавать первое место Нисканену не стоит – норвежские специалисты длинных дистанций Ханс Христер Холунн и Симен Хегстад Крюгер при шумной поддержке болельщиков вдоль домашней трассы постараются вписать свое имя в длинный список чемпионов Хольменколлена (а гонка проводится аж с 1888 года). Составит конкуренцию норвежцам и Нисканену Вильям Поромаа. Юный шведский лыжник недавно впервые в карьере попал на подиум этапа Кубка мира, и к тому же был лучшим в составе команды на Олимпийских играх именно в классическом стиле передвижения. В предыдущий раз соотечественник Поромаа побеждал в Хольменколлене в 2014 году – тогда быстрейшим был двукратный олимпийский чемпион в эстафете Даниэль Рикардссон.

У женщин с точки зрения борьбы за победу в общем зачете очень важно любое призовое место для Джесси Диггинс (США) и Эббы Андерссон (Швеция). Однако пробиться в тройку на 30 км дистанции классическим стилем будет чрезвычайно трудно с учетом того, что на старт выйдут непобедимая в 2022 году в индивидуальных гонках норвежка Тереза Йохауг (для нее 5 марта станет заключительным в карьере соревновательный днем на Кубке мира), а также тандем традиционно сильных в классике финских спортсменок – Кертту Нисканен и Кристу Пярмякоски.

В число теневых претенденток на высокие места входят две ярко проявившие себя на Олимпийских играх в Пекине спортсменки. Юнна Сундлинг из сборной Швеции продемонстрировала универсализм (к золотой медали в спринте она добавила четвертое место в масс-старте на 30 км), а профильная классистка Катарина Хенниг сумела привести сборную Германии к эстафетной медали, а также заняла высокое место в индивидуальной гонке на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Хольменколлене (Норвегия). Расписание трансляций

по московскому времени

5 марта, суббота

Женщины. 30 км с общего старта классическим стилем. Начало в 11:35. Eurosport 2

6 марта, воскресенье

Мужчины. 50 км с общего старта классическим стилем. Начало в 13:55. Eurosport 2

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция