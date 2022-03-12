Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап в Фалуне: возрождение Хальварссона и глобус Нисканена

В заключительных индивидуальных гонках сезона лыжного Кубка мира-2021/2022, состоявшихся в субботу, 12 марта, в Фалуне (Швеция) победы одержали спортсмены из Норвегии. У женщин на дистанции 10 км с раздельного старта неожиданно возобновившая карьеру Тереза Йохауг (на прошлой неделе она официально прощалась с болельщиками перед родными трибунами в Хольменколлене) оказалась значительно быстрее следующей за ней тройки соперниц. У мужчин в соревнованиях аналогичного формата на 5 км длиннее быстрейшим оказался Дидрик Тонсет: лыжник, не отобравшийся в состав олимпийской команды на Игры в Пекине, выдал ударную концовку сезона — два призовых места в дистанционных гонках подряд. Предыдущий личный подиум на Кубке мира у Тенсета датируется мартом 2019 года, а единственную до этого дня победу он одержал в декабре 2014-го в Давосе.

Еще большей сенсацией стало второе место не попадавшего в тройку сильнейших с ноября 2018-го Калле Хальварссона. Шведский лыжник, собравший за свою карьеру бинго всех возможных злоключений и долгое время исполнявший роль штатной жертвы Петтера Нортуга на последних этапах эстафетных гонок чемпионатов мира, вышел из пике и продемонстрировал домашней публике весь свой потенциал. Хальварссон стартовал под 35-м номером и к середине дистанции выигрывал более 30 секунд у Мориса Манифика. Заключительные 5 км Калле пробежал очень неровно: то испытывал кризис и замедлялся, то подбадриваемый болельщиками и могучими голосами тренеров, набирал ход. В итоге, швед просидел в кресле лидера целых 5 минут — до финиша Тенсета. За третье место также развернулась напряженная борьба — будущее дистанционной норвежской сборной Харальд Амундсен отчаянным финишным рывком опередил звездного ветерана Ханса Кристера Холунна.

Ииво Нисканен в третий раз за годы выступлений на Кубке мира попал в десятку в гонке свободным стилем. Малый хрустальный глобус победителя зачета дистанционных гонок стал для финского лыжника заслуженной наградой по итогам яркого сезона, включавшего также полный комплект олимпийских наград.

У женщин победу в дистанционной классификации по итогам сезона гарантировала себе Йохауг. В Фалун норвежская лыжница, объявившая этапом ранее о завершении выступлений в сборной, должна была приехать только для того, чтобы получить трофей на церемонии награждения. Однако в последний момент Тереза решила выйти на старт. Главной проигравшей от этого решения стала Криста Пярмякоски: финская лыжница осталась на четвертом итоговом месте. Менее чем на две секунды была быстрее Джессика Диггинс из США, удержавшая вторую строчку общего зачета. Ближайшей за Йохауг в итоговом протоколе оказалась Юнна Сундлинг из Швеции. Олимпийская чемпионка в спринте в заключительной части кубкового сезона сумела реализовать себя и на дистанции. Шведская спортсменка собрала коллекцию призовых мест в марафоне, спринте и разделке в трех гонках подряд.

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

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