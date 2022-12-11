В воскресенье, 11 декабря, в Бейтостолене (Норвегия) завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023. Соревновательную программу закрывала смешанная эстафета 4 по 5 км, победу в ней одержала команда Норвегия II в составе: Лотта Венг, Микаэль Гуннульфсен, Силье Теодорсен и Симен Крюгер.

Примечательно, что никто из этого квартета не получит по итогам гонки баллы в личный рейтинг общего зачета Кубка мира — по регламенту они начисляются только представителям первой эстафетной сборной, даже если она, как Норвегия I в Бейтостолене, финишировала ниже второй команды.

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Этап 1. Женщины, классический стиль, 5 км. Калво и Матинтало создают отрыв

Норвежка Анне Ешти Калво и финская спорстменка Йохана Матинтало, уже успевшие отметиться местами на подиуме в рамках этапа в Бейтостолене, были предсказуемо быстрее своих соперниц по первым 5 км гонки. В теории навязать конкуренцию им бы могли Эбба Андерссон (Швеция), Катарина Хенниг (Германия) или лидирующая в общем зачете Кубка мира Тириль Венг (Норвегия), но все они смешанную эстафету пропускали.

Первые 2.5 км дистанции тандем Калво и Матинтало проверял соперниц на прочность, а затем включил недоступную для них скорость. В итоге, к передаче эстафеты Норвегия I и Финляндия I на 15 секунд опережали ближайших преследователей — квартет из Италии. Швеция I со специалисткой спринта Майей Дальквист вместо Андерссон на первом этапе отставала уже на 18 секунд.

Этап 2. Мужчины, классический стиль, 5 км. Ниенге показывает экстра-класс

Вице-лидер дистанционного зачета Кубка мира Мартин Левстрем Ниенге провел в компании Пертту Хюваринена (ни одного попадания в топ-10 в этом сезоне) только первые 3 км. На каждом из подъемов норвежец добавлял, и финну становилось невероятно тяжело. К четвертому крутому участку силы Хюваринена иссякли — Ниенге за несколько десятков метров создал восьмисекундный отрыв.

Вскоре финского лыжника уже на спуске поглотила группа преследования: итальянец Франческо де Фабиани, норвежец Микаэль Гуннульфсен и француз Тео Шели. Последний показал быстрейшее время этапа, передав эстафету вторым в 9 секундах от Норвегии I, за которую бежал Ниенге.

Этап 3. Женщины, свободный стиль, 5 км. Теодорсен и Карлссон выводят свои команды в лидеры

Фрида Карлссон (Швеция I) и Силье Теодорсен (Норвегия II) с самого старта своего сегмента активно работали вместе в Флорой Дольчи (Франция) в погоне за представлявшей Норвегию I Хейди Венг. На то, чтобы настичь лидера, у трио преследовательниц ушло менее полутора километров. Активнее всех темп впереди задавала Теодорсен — она выглядела свежее соперниц. Вскоре выпала из группы лидеров Дольчи, на ее место в квартет лидеров переложилась отстававшая на старте почти на 20 секунд Кертту Нисканен (Финляндия I). Однако стартовый рывок не прошел бесследно для представительницы Страны тысячи озер — Венг, Карлссон и Теодорсен за километр до финиша этапа оторвались на 10 секунд и фактически определили тройку будущих призеров. Фрида и Силье передали эстафету одновременно, Хейди — несколько секунд спустя.

Этап 4. Мужчины, свободный стиль, 5 км. Идеальная тактика Крюгера и хитрый маневр Иверсена приносят Норвегии дубль

Представлявший Норвегию II Симен Крюгер прекрасно понимал, что на финишной прямой у него нет шансов в спринтерских разборках с Эмилем Иверсеном (Норвегия I) и Калле Хальфварсоном (Швеция I). Единственным шансом двукратного олимпийского чемпиона 2018 был длинный рывок в подъем. И этот элемент Крюгер реализовал блестяще — ни Иверсен, ни Хальфварсон не сумели удержаться за легконогим и техничным соперником. Образовавшегося пятисекундного гандикапа хватило для уверенной победы Норвегии II.

Иверсен, ни разу в сезоне Кубка мира не стартовавший на спринтах, тем не менее оказался лучше готов к финишному противостоянию, чем Хальфварсон. На рывок норвежца в подъем швед сумел ответить, однако изо всех сил поддерживая высокую частоту движений он вылетел на более широкую траекторию выхода на заключительную прямую. Иверсен аккуратно перекрыл сопернику путь движения и не дал обогнать себя в створе.