Лыжные гонки. Красногорская лыжня-2021: расписание, где смотреть результаты

«Красногорская лыжня» — одна из старейших в российских лыжных гонках — в этом году пройдет 25-28 декабря по легендарной трассе, созданной в Подмосковье еще в конце 1950-х призером Олимпийских игр и чемпионата мира Иваном Утробиным. Эта гонка проводится с 1968 года, и на протяжении значительного времени своего существования считалась отборочным стартом для попадания в сборную команду СССР, а затем и России. С уплотнением международного календаря соревнований и появлением в нем многодневки «Тур де Ски» участие лыжников основного состава сборной в турнире стало эпизодическим. При этом, яркие гонки в Красногорске случались и относительно недавно: так в 2010 году Никита Крюков и Александр Панжинский устроили повторение финала великого олимпийского спринта Ванкувера-2010.

В этом году на «Красногорской лыжне», которая пройдет в статусе этапа Кубка Восточной Европы и Кубка России, также выступят обладатели олимпийских наград. Чемпион Турина-2006 Евгений Дементьев и двукратный призер Пхенчхана-2018 Андрей Ларьков. Из шести гонок, которые пройдут на трассах лыжного стадиона «Зоркий», четыре будут соответствовать программе Пекина-2022: индивидуальные спринты у мужчин и женщин свободным стилем, а также гонки с раздельного старта классическим. Также спортсмены будут соревноваться на спринтерской дистанции классикой.

«Красногорская лыжня»-2021. Расписание соревнований

по московскому времени

25 декабря, суббота

Спринт свободным стилем. Мужчины, женщины. Квалификация. Начало в 11:00

Спринт свободным стилем. Мужчины, женщины. Забеги. Начало в 13:30

26 декабря, воскресенье

Спринт классическим стилем. Мужчины, женщины. Квалификация. Начало в 11:00

Спринт классическим стилем. Мужчины, женщины. Забеги. Начало в 13:30

28 декабря, вторник

Гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Женщины. Начало в 10:30

Гонка с раздельным стартом на 15 км классическим стилем. Мужчины. Начало в 12:30

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