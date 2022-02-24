Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022: Степанова с бронзой в неудобной классике

24 февраля в Лигне (Норвегия) в рамках лыжного чемпионата мира среди юниоров и молодежи состоялись первые соревнования в возрастной категории до 23 лет. У девушек первые три места в гонке на 10 км классическим стилем с раздельного старта заняли спортсменки, имеющие опыт участия во взрослых соревнованиях самого высокого уровня — Олимпийских играх в Пекине-2022. Победу одержала лыжница из Швейцарии Аня Вебер, всего 1.3 секунды ей уступила Патриция Эйдука из Латвии. Обладательница золотой олимпийской медали в эстафете Вероника Степанова замкнула тройку сильнейших с отставанием в 13.1 секунды от чемпионского времени.

Российская лыжница провела очень грамотную гонку с точки зрения тактики. Небыстрое начало — на отсечке 1.2 км одиннадцатое время (с отставанием в 7.7 секунды от лидировавшей соотечественницы Алены Барановой), ровный темп по дистанции в дальнейшем (с третьего по восьмой километры лучшее время с отрывом порядка 20 секунд от Степановой показывала еще одна лыжница в красном комбинезоне Анастасия Фалеева) и мощное ускорение на заключительном отрезке в полтора километра.

При этом стоит отметить, что классический стиль передвижения не является сильной стороной 21-летней российской лыжницы. В этом сезоне восемь из девяти гонок, в которых принимала участие Степанова до молодежного чемпионата, были коньковыми. А «разделку» классикой Вероника не бегала с ноября 2020-го. Тем не менее, ни один из этих факторов не помешал спортсменке с Камчатки занять призовое место.

«После Олимпийских игр очень тяжело соревноваться здесь. Трудная трасса, к тому же классическим стилем, но мне очень понравилось. Показала все свои лучшие качества и очень довольна результатом»,

— подвела итог своему выступлению Степанова в послефинишном интервью для медиа-службы FIS.

Вероника Степанова помогает на финише серебряной медалистке Патриции Эйдуке из сборной Латвии Фото © Tom-Vegard Feltstykket

Также в десятке финишировали еще две лыжницы из России: Анастасия Фалеева заняла итоговое шестое место, а Елизавета Шалабода, предпочитающая более длинные дистанции (в этом сезоне она уже успела дебютировать в серии Ski Classics в составе команды «Русская зима») — десятое. Специализирующаяся на спринтах Алена Баранова расположилась на двадцать второй строчке итогового протокола.

У юношей на дистанции 15 км лучший результат в составе российской команды показал Иван Горбунов — с отставанием в 46 секунд у него десятое место. Уверенную победу одержал лыжник из Финляндии Арси Руусканен: он вышел в лидеры на отметке 6.2 км и несколько сбросил скорость только на заключительном круге. Швед Лео Йоханссон, имеющий опыт выступления в составе взрослой команды, выдал мощный финишный спурт, но в итоге уступил Руусканену чуть более шести секунд. Третье место у главного предстартового фаворита — Ховарда Мусби (в его активе в этом сезоне восьмое место в «разделке» на этапе Кубка мира в Лиллехаммере). Из других результатов стоит отметить пятую позицию австрийца Мики Вермойлена, до 2018 года выступавшего в лыжном двоеборье.

Полные результаты гонки на 10 км классическим стилем у девушек U23

Полные результаты гонки на 15 км классическим стилем у юношей U23

Состав сборной России

До 20 лет

Женщины: Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Арина Каличева, Анна Кожинова, Александра Кононова, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева

Мужчины: Александр Бакуров, Никита Денисов, Александр Ившин, Савелий Коростелев, Егор Митрошин, Лев Новиков, Александр Осипов, Никита Родионов,

До 23 лет

Женщины: Алена Баранова, Анна Грухвина, Наталья Мекрюкова, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода

Мужчины: Иван Горбунов, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Виктор Семенов, Денис Филимонов,

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022. Лигна (Норвегия) 22-27 февраля. Расписание трансляций

по московскому времени

25 февраля, пятница

5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U20). Начало в 13.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U20). Начало в 15.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

26 февраля, суббота

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U23). Начало в 14.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

27 февраля, воскресенье

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U20). Начало в 14.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

Смешанная эстафета (U23). 4 по 5 км. Начало в 16.30. «Матч! Арена», sportbox.ru