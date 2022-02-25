Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022: Непряева и Коростелев побеждают

Юниорская лыжная сборная России продолжает блестяще выступать на чемпионате мира, проходящем в Лигне (Норвегия).

25 февраля состоялись гонки с раздельным стартом классическим стилем на дистанции 5 км (у девушек) и 10 км (у юношей) в возрастной категории до 20 лет. Герои эстафетных гонок Дарья Непряева и Савелий Коростелев одержали уверенные победы, также с медалями завершили соревновательный день Елизавета Бекишева и чемпион масс-старта на 30 км Александр Ившин — у него призовые места во всех трех гонках на трассах в Лигне.

В гонке у девушек долгое время ориентиром для всех остальных спортсменок служило время серебряной медалистки масс-старта на 15 км Лизы Эрикссон. Первой, кому удалось улучшить финишное время лыжницы из Швеции, стала Елизавета Бекишева. Россиянка, стартовавшая на десять номеров позже Эрикссон, сделала ставку на финишный отрезок: реактивные последние полтора километра позволили ей укрепиться на первой строчке. Сместить Бекишеву с промежуточной лидерской позиции (и из теплого кресла перед телекамерами) изо всех сил пыталась Эмма Киркеберг Мурк, однако спурт норвежке удался хуже. Убежавшая на дистанцию вслед за Мурк под 78-м номером Евгения Крупицкая (всего в гонке принимали участие 82 лыжницы) несколько сбавила темп на заключительной трети дистанции и на медаль уже не претендовала. Из числа сильнейших в это время на трассе еще оставались Непряева (в эстафете на своем классическом этапе она выиграла у ближайших преследовательниц 20 секунд за 3.3 км) и победительница в коньковой гонке на 15 км Хелен Хоффманн. И, если немецкая лыжница смогла поддерживать темп, позволявший в теории рассчитывать на медаль, только до отметки 3 км, российская спортсменка скорость не сбавляла: за 700 м до финиша преимущество младшей сестры обладательницы полного комплекта олимпийских медалей Натальи Непряевой над Бекишевой составляло 6 секунд.

В итоге, золото и серебро разделили 2.9 секунды. Непряева после финиша сияла и радостно обнимала тренеров, а Бекишева плакала — чемпионат очень непросто складывается для Елизаветы (сломанная палка в первой гонке, проигранный фотофиниш в эстафете, и теперь второе место, когда победа была так близка).

Полные результаты гонки с раздельным стартом классическим стилем на 5 км у девушек

У юношей Савелий Коростелев — главная звезда чемпионата. В первой же гонке — масс-старте на 30 км — 18-летний российский лыжник финишировал вторым (и был не очень этим результатом доволен), а затем последовал блестящий этап эстафеты: на своем пятикилометровом отрезке Коростелев оторвался от соперников на 30 секунд и принес команде победу. Гонка с раздельного старта на 10 км подтвердила не только отличную форму Савелия, но и его универсализм: две медали до этого он выиграл свободным стилем, а на этот раз показал свое превосходство над всеми соперниками и классикой. Всего шестеро спортсменов уступили чемпиону менее минуты, а отставания в 22 секунды было достаточно, чтобы попасть в тройку сильнейших.

Стартовавший под сотым номером (сто первым и последним убегал на дистанцию Александр Ившин) Коростелев провел всю гонку против секундомера: быстро начал, к экватору еще добавил (17 секунд над промежуточным лидером Нико Анттолой из сборной Финляндии), мощно раскатил третью четверть дистанции (за 2 км до финиша до Анттолы было уже 30 секунд) и сохранил силы на последние километры.

«Это была лучшая гонка в моей карьере. Стартовал в быстром темпе и сумел удержать его на протяжении всей дистанции», — подытожил чемпион в комментарии медиа-службе FIS.

Ориентировавшийся по времени соотечественника Ившин довольно быстро стал уступать и результату Анттолы, однако сумел собраться и вернуть интригу в борьбу за серебро на последних километрах. В итоге, преимущество финна составило всего восемь десятых секунды.

Полные результаты гонки с раздельного старта классическим стилем на 10 км у юношей

Состав сборной России

До 20 лет

Женщины: Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Арина Каличева, Анна Кожинова, Александра Кононова, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева

Мужчины: Александр Бакуров, Никита Денисов, Александр Ившин, Савелий Коростелев, Егор Митрошин, Лев Новиков, Александр Осипов, Никита Родионов,

До 23 лет

Женщины: Алена Баранова, Анна Грухвина, Наталья Мекрюкова, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода

Мужчины: Иван Горбунов, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Виктор Семенов, Денис Филимонов,

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022. Лигна (Норвегия) 22-27 февраля. Расписание трансляций

по московскому времени

26 февраля, суббота

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U23). Начало в 14.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

27 февраля, воскресенье

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U20). Начало в 14.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

Смешанная эстафета (U23). 4 по 5 км. Начало в 16.30. «Матч! Арена», sportbox.ru