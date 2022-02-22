Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022: Ившин побеждает в масс-старте на 30 км второй год подряд

В норвежском Лигне состоялись первые гонки лыжного чемпионата мира среди юниоров (возрастная категория до 20 лет) — масс-старты свободным стилем на дистанции 15 км у девушек и 30 км у юношей. В доминирующем стиле победу одержал российский лыжник Александр Ившин: 19-летний спортсмен действовал на трассе в духе соотечественника — трехкратного чемпиона Игр в Пекине-2022 Александра Большунова. На протяжении всей дистанции Ившин задавал темп гонки, постоянно ускоряясь на подъемах. За два километра до финиша Александру удалось создать небольшой отрыв от тандема ближайших преследователей — Савелия Коростелева и Никиты Денисова. Ившин добавил на заключительном отрезке и уверенно довел дело до победы. Этот триумф на самой длинной дистанции юниорских первенств мира стал вторым подряд для восходящей звезды лыжных гонок — в 2021 году в финском Вуокатти он в похожем стиле не оставил шансов соперникам и на классике.

На восемь секунд отстал от чемпиона 18-летний Савелий Коростелев. Для продолжателя спортивной династии (его мама — бронзовый призер Ванкувера-2010 Наталья Коростелева, а дядя — обладатель аналогичного достижения Николай Морилов) серебро в Лигне — первая медаль мировых чемпионатов в карьере. Дополнил целиком российский пьедестал почета чемпион страны среди юниоров в масс-старте на 30 км Никита Денисов. Четвертое место также в активе лыжника в красном комбинезоне — Никита Родионов продержался в группе лидеров до 24-го километра, но на то, чтобы побороться за медаль, сил ему немного не хватило. Единственным представителем другой страны в первой пятерке стал 18-летний Ксавьер Маккивер из Канады. Племянник обладателя 14 золотых наград Паралимпийских игр в лыжных гонках Брайана Маккивера показал очень грамотную раскладку по дистанции: не пытался удержаться с квартетом лидеров и экономил силы на последний круг. В итоге, Маккивер сумел на заключительных двух километрах опередить соотечественника Томаса Стивена и лидера норвежской сборной Хенрика Квенноса.

Полные результаты масс-старта на 30 км свободным стилем у юниоров

Александр Ившин (№1) приветствует на финише Савелия Коростелева (№2), завершает гонку Никита Денисов (№3) Фото © Tom-Vegard Feltstykket

Открывала программу чемпионата коньковая гонка на 15 км с общего старта у девушек. Российские лыжницы остались без медалей. Елизавета Бекишева лидировала на всех промежуточных отсечках, в первой группе также держались Евгения Крупицкая и Анна Кожинова. Однако за полтора километра до конца дистанции в длинный подъем атаковала Сидни Палмер-Леджер из США. Это ускорение стало решающим с точки зрения всего сценария гонки: в отрыв убежала шестерка лыжниц, и ни одна из российских юниорок зацепиться за него не смогла. Чуть позже благодаря отличным лыжам и грамотной работе на спуске сформировалась и тройка будущих медалисток — Палмер-Лежер в нее не вошла.

Судьба золота решилась на последнем холме перед финишной прямой — спурт удался Хелен Хоффманн из Германии (в календарном 2022-м она до турнира в Лигне выиграла шесть гонок из семи), создавшей минимальный задел над Лизой Эрикссон из Швеции. Стоит отметить, что и Эрикссон, и Хоффманн были в тройке сильнейших масс-старта классикой год назад в Вуокатти. Бронза у одной из самых юных участниц гонки — 18-летней норвежки Тувы Анине Брусвин-Йенсен.

Лучшая из российских лыжниц — Бекишева — заняла итоговое седьмое место. Результатом Елизавета явно осталась недовольна — еще до финишной черты она отстегнула и швырнула палку. Крупицкая и Кожинова заняли восьмое и девятое места. Елизавета Еремеева в итоговом протоколе на четырнадцатой позиции.

Полные результаты масс-старта на 15 км свободным стилем у юниорок

Состав сборной России

До 20 лет

Женщины: Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Арина Каличева, Анна Кожинова, Александра Кононова, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева

Мужчины: Александр Бакуров, Никита Денисов, Александр Ившин, Савелий Коростелев, Егор Митрошин, Лев Новиков, Александр Осипов, Никита Родионов,

До 23 лет

Женщины: Алена Баранова, Анна Грухвина, Наталья Мекрюкова, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода

Мужчины: Иван Горбунов, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Виктор Семенов, Денис Филимонов,

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022. Лигна (Норвегия) 22-27 февраля. Расписание трансляций

по московскому времени

23 февраля, среда

Эстафета, женщины (U20). 4 по 3.3 км. Начало в 15.00

Эстафета, мужчины (U20). 4 по 5 км. Начало в 17.00

24 февраля, четверг

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U23). Начало в 15.00. «Матч! ТВ», sportbox.ru

15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U23). Начало в 17.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

25 февраля, пятница

5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U20). Начало в 13.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U20). Начало в 15.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

26 февраля, суббота

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U23). Начало в 14.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

27 февраля, воскресенье

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U20). Начало в 14.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

Смешанная эстафета (U23). 4 по 5 км. Начало в 16.30. «Матч! Арена», sportbox.ru