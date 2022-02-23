Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022: до золотого эстафетного дубля России не хватило 0.1 секунды

Во второй день лыжного чемпионата мира среди юниоров (возрастная категория до 20 лет) состоялись эстафетные гонки у девушек (4 по 3.3 км) и юношей. Квартет спортсменов, занявших первые четыре места в масс-старте на 30 км свободным стилем днем ранее, продолжил доминировать в соревнованиях на трассе в норвежском Лигне. Более 2500 болельщиков наблюдали за победным финишем Савелия Коростелева: на своем этапе он взвинтил темп с самого начала и к середине дистанции увеличил преимущество российской команды с 7 секунд (на передаче) до 18. Как оказалось, это была не максимальная скорость Савелия: за следующий километр его отрыв от соперников вырос еще на 15 секунд! Флага на финишной прямой не нашлось, но и без него победа получилась максимально убедительной.

Гонка началась сенсационно: лидером первый этап закончил японец Шо Касахара. Правда, отставание главных фаворитов было небольшим — Никита Родионов передал эстафету третьим в 1.7 секунды позади. На втором этапе победитель гонки на 30 км Александр Ившин не сумел создать отрыв от соперников. Быстрее всех 5 км пробежал канадец Ксавьер Маккивер: 17 секунд отставания на старте он превратил в 4.7. Тройку лидеров к третьему этапу дополняла команда США.

Никита Денисов вначале сбросил темп: после первого километра лидеров даже догнали норвежец и швед. Прогулка по трассе продолжалась до тех пор, пока российский лыжник не включил форсаж. За последнюю милю своего этапа Денисов оторвался от ближайшего преследователя — Уокера Холла из США на 7 секунд. Норвегия усилиями Николая Холмбю удержалась в тройке претендентов на медали, а вот Канада безнадежно отстала.

На заключительном этапе второй из братьев-близнецов Холмбю — Александр и представитель лыжной династии Уилл Кох не смогли составить конкуренции Коростелеву и на финише решали судьбу серебряных и бронзовых медалей. Чуть расторопнее в ней был норвежец.

Полные результаты эстафеты 4 по 5 км у юниоров

В эстафете у девушек продолжилась череда невезений Елизаветы Бекишевой. В масс-старте в первый день спортсменка из России лидировала на протяжении большей части дистанции, но повредила инвентарь в момент решающего рывка соперниц. В эстафетной гонке Бекишева и вице-чемпионка Юношеских Олимпийских игр-2020 в спринте Анна Хегген одновременно пересекли финишный створ. Рассудить, чья разножка была лучше, удалось только при помощи аппаратуры. Фотофиниш определил преимущество норвежки в одну десятую секунды.

При этом, гонка для двух команд, в итоге определявших между собой судьбу золота и серебра, сложилась непросто. После первого 3.3 км отрезка в лидерах была сборная Канады: Жасмин Дроле передала эстафету за пару мгновений до Евгении Крупицкой. Норвегия с отставанием в 8.2 секунды шла на третьем месте.

Мечты всех остальных команд о золоте едва не разрушила Дарья Непряева. Младшая сестра обладательницы полного комплекта олимпийских медалей Натальи Непряевой блестяще пробежала свой этап. Соперницы попытались поддерживать темп спортсменки из России, но сразу же начали уступать: на середине дистанции канадская лыжница откатилась на третье место с отставанием в 22 секунды, норвежка держалась второй в 15. На экваторе гонки Непряева отправила на дистанцию Анну Кожинову с преимуществом в 21 секунду над бронзовой медалисткой масс-старта Тувой Аниной Брусвин-Йенсен.

Казалось, что российская команда удержит добытое преимущество: за километр до конца своего этапа Кожинова выигрывала у норвежской преследовательницы те же 20 секунд. Однако Брусвин-Йенсен сохранила больше сил на финиш и сократила отставание своей команды до 6 перед заключительным этапом. Тандем лидеров Бекишева — Хегген не просто доезжал до финиша, а поддерживал высокий темп: чемпионке масс-старта Хелен Хоффманн не удалось подтянуть Германию к борьбе за золото. Норвежская и российская команды были равны по силам, однако два первых места предусмотрены не были.

Полные результаты эстафеты 4 по 3.3 км у юниорок

Финишная борьба за золото эстафеты 4 по 3.3 км у девушек Фото © Tom-Vegard Feltstykket

Состав сборной России

До 20 лет

Женщины: Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Арина Каличева, Анна Кожинова, Александра Кононова, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева

Мужчины: Александр Бакуров, Никита Денисов, Александр Ившин, Савелий Коростелев, Егор Митрошин, Лев Новиков, Александр Осипов, Никита Родионов,

До 23 лет

Женщины: Алена Баранова, Анна Грухвина, Наталья Мекрюкова, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода

Мужчины: Иван Горбунов, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Виктор Семенов, Денис Филимонов,

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022. Лигна (Норвегия) 22-27 февраля. Расписание трансляций

по московскому времени

24 февраля, четверг

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U23). Начало в 15.00. «Матч! ТВ», sportbox.ru

15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U23). Начало в 17.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

25 февраля, пятница

5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины (U20). Начало в 13.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины (U20). Начало в 15.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

26 февраля, суббота

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U23). Начало в 14.00. «Матч! ТВ», «Матч! Арена», sportbox.ru

27 февраля, воскресенье

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U20). Начало в 14.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

Смешанная эстафета (U23). 4 по 5 км. Начало в 16.30. «Матч! Арена», sportbox.ru