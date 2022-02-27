Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022: бронзовый финал для сборной России

В последний день лыжного чемпионата мира среди юниоров и молодежи в Лигне (Норвегия, 22-27 февраля) сборной России удалось пополнить свою коллекцию наград двумя бронзовыми медалями. В младшей возрастной категории (до 20 лет) третье место в индивидуальном спринте свободным стилем заняла Елизавета Бекишева, а в зачете до 23 лет Вероника Степанова дотянула команду до призов в смешанной эстафете.

По иронии судьбы сразу три спортсменки из сборной России оказались в одном четвертьфинальном спринтерском забеге. Елизавета Еремеева и суперзвезда этого чемпионата Дарья Непряева (лучший этап в эстафете и доминирование в гонке с раздельного старта) дальше пройти не сумели (пятое и четвертое места соответственно). Единственной, кому удалось совладать с темпом шведки Мэрты Эрикссон, стала Елизавета Бекишева.

В следующем раунде им вновь довелось встретиться — и второй раз за день результат оказался аналогичным. Однако обе спортсменки отобрались в финал. Для Бекишевой стартовый сигнал в решающем забеге стал уже седьмым на чемпионате — более никто не бежал масс-старт, эстафету, «разделку» и все раунды спринтов. Усталость нагнала юную российскую лыжницу на последнем подъеме — потеря равновесия стоила Елизавете медали более высокой пробы. В итоге, победу над Эрикссон одержала норвежка Мария Меллинг.

У юношей финал получился еще более драматичным — главный фаворит, «шведский Клэбо» Эдвин Ангер, упал на спуске перед финишной прямой и закончил забег последним. Два места в тройке достались норвежцам: золото у Йоханнеса Флатена, бронза — у Александра Холмбю. Между ними расположился итальянец Элиа Барп. Лучший результат среди российских юниоров показал Никита Денисов — он остановился на стадии полуфиналов.

Иван Горбунов, Анастасия Фалеева и Денис Филимонов приветствуют Веронику Степанову на финише эстафеты 4x5 км. Сборная России заняла третье место в возрастной категории до 23 лет Фото © Tom-Vegard Feltstykket

В закрывавшей программу чемпионата гонке — смешанной эстафете 4 по 5 км у молодежи (до 23 лет) — российской команде пришлось непросто. На последнем километре стартового этапа силы покинули Анастасию Фалееву: она отправила на дистанцию Ивана Горбунова в 17 секундах позади лидеров (быстрейшей на первых 5 км была Лиза Ломанн из сборной Германии).

На первом мужском сегменте отыгрывать отставание российскому лыжнику удавалось только на первой миле, затем проверку возможностей всех остальных соперников устроил норвежец Хавард Мосби (в этом сезоне он едва не отобрался в состав олимпийской сборной). Удержаться за викингом сумел только француз Тео Шели. Этот тандем оторвался от четверки преследователей на полминуты.

Вице-чемпион личного спринта Денис Филимонов ситуацию для своей команды исправить не сумел: норвежско-французский дуэт к концу его этапа оторвался уже на минуту, к тому же от российского лыжника сумели убежать еще и соперники из Швейцарии и Швеции. Совершить чудо на последнем этапе была призвана олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова. Лыжница с Камчатки сделала максимум возможного: на первом круге умчалась от соперницы из Швеции, а за полтора километра до финиша обогнала чемпионку в «разделке» классикой Аню Вебер из Швейцарии и вышла на третью позицию. До борьбы за золото не хватило нескольких сотен метров. Норвегия усилиями Кристин Фоснес удержала первое место, Франция чуть отстала, а отдавшая все силы в гонке Степанова завершила дистанцию менее, чем в пяти секундах от серебра и 12.2 — от золота.

Состав сборной России

До 20 лет

Женщины: Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Арина Каличева, Анна Кожинова, Александра Кононова, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева

Мужчины: Александр Бакуров, Никита Денисов, Александр Ившин, Савелий Коростелев, Егор Митрошин, Лев Новиков, Александр Осипов, Никита Родионов,

До 23 лет

Женщины: Алена Баранова, Анна Грухвина, Наталья Мекрюкова, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода

Мужчины: Иван Горбунов, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Виктор Семенов, Денис Филимонов,