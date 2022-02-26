Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022: Мекрюкова и Филимонов на подиуме в спринте

В предпоследний день лыжного чемпионата мира среди юниоров и молодежи в Лигне (Норвегия) спортсменки и спортсмены состязались в индивидуальных спринтерских гонках свободным стилем в возрастной категории до 23 лет. Победы одержали Моа Ханссон (Швеция) и Валерио Гронд (Швейцария). Серебряные медали у польской лыжницы Моники Скиндер и Дениса Филимонова из сборной России. Бронзовые — у соотечественницы Филимонова Натальи Мекрюковой и норвежца Магнуса Хаабрекке.

У девушек начавшееся год назад на чемпионате мира в возрастной категории до 20 лет в Вуокатти спринтерское противостояние Скиндер и Ханссон продолжилось и в рамках состязаний более взрослых спортсменок. В квалификации шведская лыжница показала лучшее время, а польская выступила не слишком уверенно — от принципиальной соперницы она отстала почти на 6 секунд, что довольно много для дистанции 1.2 км. Однако забеги на вылет показали, что разница в готовности главных претенденток на победу не такая большая.

И Скиндер, и Ханссон уверенно продвигались по сетке: и в четвертьфинале, и в полуфинале Моника и Моа занимали исключительно первые места. При этом, польской лыжнице пришлось потратить больше сил и бежать быстрее — соперницы ей достались сильнее. Наталья Мекрюкова дважды боролась со Скиндер до самого финиша и это приносило результат: она сумела таким образом отобраться в финал как лаки-лузер. От Мекрюковой ненамного отстала в полуфинале и еще одна лыжница сборной России — Анна Грухвина. Ее время также позволило выступить в главном забеге дня.

В борьбе за золото Ханссон выглядела свежее — сказались сэкономленные по сетке силы. Шведской лыжнице удалось взять реванш за прошлогодний чемпионат: тогда классикой сильнее была Скиндер. Польская лыжница едва не упустила серебро — всего одну сотую ей уступила Мекрюкова. Российской лыжнице в борьбе за тройку повезло с падением норвежки Ханне Руфстад.

Полные результаты спринта свободным стилем у девушек U23

У юношей победу одержал самый опытный из спортсменов. В активе 21-летнего швейцарца Валерио Гронда уже есть выступление в четвертьфинале олимпийского спринта, а также попадание в финал на этапе Кубка мира. На юниорских чемпионатах у него также солидное резюме — две медали в 2018-м и 2020-м. Самым серьезным оппонентом Гронда оказался норвежец Магнус Хаабрекке: в полуфинале он сумел опередить швейцарца на финише. Дуэт лидеров разогнал забег, что позволило попасть в финал по времени Жулю Шаппа и Ивану Горбунову. Ни тот, ни другой в главном забеге на медали не претендовали: француз собрал бинго неудач (сломанная палка на старте и падение на дистанции), а российскому лыжнику не хватило запаса сил на решающий спурт.

Зато удалось проявить свои лучшие качества соотечественнику Горбунова — Денису Филимонову. Невысокий и юркий лыжник, напоминающий по движению на трассе знаменитого итальянца Федерико Пеллегрино, прошел все стадии напрямую, а в финале был ближайшим преследователем убегавшего Гронда. От чемпиона российский спортсмен отстал всего на 0.41 секунды и оставил за спиной бороться за бронзу норвежцев Эвенсена и Хаабрекке.

Полные результаты спринта свободным стилем у юношей U23

Состав сборной России

До 20 лет

Женщины: Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Арина Каличева, Анна Кожинова, Александра Кононова, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева

Мужчины: Александр Бакуров, Никита Денисов, Александр Ившин, Савелий Коростелев, Егор Митрошин, Лев Новиков, Александр Осипов, Никита Родионов,

До 23 лет

Женщины: Алена Баранова, Анна Грухвина, Наталья Мекрюкова, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода

Мужчины: Иван Горбунов, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Виктор Семенов, Денис Филимонов,

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи-2022. Лигна (Норвегия) 22-27 февраля. Расписание трансляций

по московскому времени

27 февраля, воскресенье

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины (U20). Начало в 14.00. «Матч! Арена», sportbox.ru

Смешанная эстафета (U23). 4 по 5 км. Начало в 16.30. «Матч! Арена», sportbox.ru