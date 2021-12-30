Лыжные гонки. 2-й этап «Тур де Ски»-2021/22 в Оберстдорфе: что ждать и где смотреть

Лыжники сборной России во главе с Александром Большуновым и Натальей Непряевой успешно провели «разделку» классикой на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски»-2021/22 в Ленцерхайде, так что на второй этап в Оберстдорфе команда и ее лидеры отправились в хорошем настроении. На данный момент Напряева – третья в общем зачете Тура, а Большунов – четвертый, да и остальные не так и далеко от призовых мест. Однако чтобы сохранить, а еще лучше, улучшить свои позиции россиянам необходимо здорово проявить себя в масс-стартах коньком и достойно, на фоне усталости, пробежать спринт классическим стилем.

Как уже не раз говорилось, нынешний «Тур де Ски» получился коротким и больше ориентированным на спринтеров. Что, само собой, на руку Йоханнесу Клэбо, захватившему лидерство после первого этапа. В Оберстдорфе у норвежца будет шанс еще больше увеличить преимущество за счет второго и последнего спринта многодневки. Но многое зависит от победителя двух предыдущих турах Большунова, который, судя по второму месту в гонке с раздельным стартом в Ленцерхайде, все ближе подбирается к оптимальным кондициям. Если он опередит Клебо в масс-старте свободным стилем (что кажется вполне реальным) и не сильно уступит ему в спринте, добравшись до финала, то шансы на общую победу заметно увеличатся. Ведь не секрет, что в заключительной горе в Валь-ди-Фьемме Большунов способен отыграть у Клебо и целую минуту, а сейчас его отставание от Йоханнеса составляет только 44 секунды.

В этой связи интересно будет понаблюдать в Оберстдорфе и за Денисом Спицовым. Лучший, пожалуй, лыжный горовосходитель мира неплохо для себя пробежал разделку не самой любимой классикой и пока замыкает топ-10 общего зачета в минуте и 35 секунд. Седьмым идет Иван Якимушкин (отставание минута и 5 секунд). Не стоит забывать и об Александре Терентьеве (11-й в общем зачете), ведь в Оберстдорфе его ждет спринт любимым классическим ходом, в котором в Руке на старте сезона молодой российский лыжник одержал победу, превзойдя самого Клебо.

У женщин в общем зачете ситуация выглядит совершенно непредсказуемой. Непряева идет третьей в 35 секундах от Кертту Нисканен и всего в шесть секундах от Джессики Диггинс, чья дистанционная форма после разделки вызывает вопросы. А Эбба Андерссон и, особенно, Фрида Карлссон, которую все считали фаворитом «Тур де Ски» пока позади. Причем Карлссон идет только 11-й в 38 секундах от Натальи. Шведку на семь и две секунды соответственно опережают и две другие россиянки Юлия Ступак (она, правда, решила отказаться от продолжения гонки) и Татьяна Сорина. Причем в спринте Непряева и Сорина могут еще увеличить преимущество над Эббой и Фридой, да и в масс-старте способны сражаться на равных.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Многодневка «Тур де Ски» 2021/2022. Второй этап. Оберстдорф, Германия. Расписание

время начала гонок - московское

31 декабря, пятница

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Свободный стиль. Начало в 14:55 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

Женщины. Масс-старт,10 км. Свободный стиль. Начало в 17:25 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

1 января, суббота

Женщины, Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация. Начало в 12:00 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport Player)

1 января. Женщины, Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финальная часть. Начало в 14:00 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

Все результаты, лучшие моменты гонок и положение в зачетах лыжной многодневки «Тур де Ски» 2021/2022 смотрите здесь

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