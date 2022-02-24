Пекин-2022 | Видео: Татьяна Иванова добывает бронзу в санном спорте

В одиночных заездах среди женщин представительница ROC показала третий результат

Санный спорт
Tatiana IVANOVA
Фото © Getty Images

Первые две попытки сложились для команды ROC не совсем удачно. Екатерина Катникова вылетела из саней и была дисквалифицирована, Виктория Демченко перевернулась на трассе и лишь Татьяна Иванова смогла показать хорошее время.

После финальной попытки представительница ROC расположилась на третьем месте, а серебро и золото достались саночницам из Германии – Анне Беррайтер и Натали Гейзенбергер. В Пекине Гайзенбергер также выиграла золото в смешанной эстафете, что сделало ее шестикратной олимпийской чемпионкой.

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