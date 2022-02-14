Любовь витает в воздухе: 6 пар Олимпиады-2022 в Пекине

Что может быть лучше, чем разделить олимпийские эмоции с любимыми людьми? Некоторым участникам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине повезло – они приехали на соревнования вместе со своими вторыми половинками. В День всех влюбленных Olympics.com рассказывает о парах в сборной ROC и других командах.

Софья Просвирнова и Виктор Торуп

24-летняя спортсменка сборной ROC Софья Просвирнова, выступающая в шорт-треке, встречается с датским конькобежцем Виктором Торупом. Они познакомились три года назад на катке в Солт-Лейк-Сити. В июне 2021 года Виктор и Софья в Instagram объявили о помолвке. Виктор планирует выучить русский язык, чтобы общаться с будущими тещей и тестем.

При подготовке к Пекину-2022 иногда им удавалось тренироваться вместе, в том числе в ограниченных условиях на карантине. «Я обожаю тренировки вместе. В последний раз, когда мы поехали на Майорку, у Виктора была небольшая поломка в велосипеде, и я наконец-то смогла не отставать от него. Было здорово! Когда мы тренируемся вместе, тренировки в два раза круче», – рассказала Софья в интервью Olympics.com.

Когда спортсмены приехали в Пекин, они записали трогательное видео на фоне олимпийских колец.

Дмитрий Логинов и Наталья Соболева

Трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов встречается с серебряным призером чемпионата мира по сноуборду Натальей Соболевой, которая, как и он, специализируется на параллельных дисциплинах. Как и Просвирнова с Торупом, сноубордисты мотивировали друг друга во время карантина, продолжая подготовку к Олимпийским играм в ограниченных условиях.

К сожалению, Олимпиада-2022 в Пекине не сложилась для обоих. У Натальи перед Играми были проблемы с коронавирусом, она писала в Instagram, что близкие люди вытаскивали ее из состояния депрессии и помогали верить, что все получится. Дмитрий Логинов, несмотря на статус одного из главных фаворитов, выбыл на ранней стадии, проиграв партнеру по команде Виктору Уайлду. Хорошо, что Дмитрий и Наталья были рядом и могли поддержать друг друга в трудный момент.

Динара Алимбекова и Антон Смольский

Одним из самых трогательных моментов мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине стала реакция белорусской спортсменки Динары Алимбековой на медаль ее молодого человека и партнера по сборной Антона Смольского. В трансляцию попало то, как она переживала за него, а потом, как обнимала.

Это не первый раз, когда спортсмены публично проявляют свои чувства. В декабре после одной из гонок, в которой Смольский попал в число участников цветочной церемонии, он передарил цветы своей девушке. Также спортсмены периодически выкладывают совместные фотографии в соцсетях. В одном из постов Алимбекова назвала Смольского своим главным мотиватором.

Ханна Эберг и Мартин Понсилуома

Звезда сборной Швеции по биатлону, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Ханна Эберг встречается с партнером по команде, чемпионом мира Мартином Понсилуомой. «Мы с Мартином хорошо проводим время вместе, поддерживаем друг друга, потому что оба понимаем, чем именно занимается другой», – говорила Эберг Aftonbladet.

Эберг и Понсилуома еще не завоевали наград на этой Олимпиаде, но впереди еще эстафеты и масс-старты. А пока Ханна радуется за свою младшую сестру Эльвиру Эберг, которая стала двукратным серебряным призером Пекина-2022.

Микаэла Шиффрин и Александр Омодт Кильде

Американская звезда горнолыжного спорта Микаэла Шиффрин встречается с коллегой из сборной Норвегии Александром Омодтом Кильде.

Для двукратной олимпийской чемпионки Микаэлы Шиффрин Игры в Пекине складываются очень драматично. Она не смогла финишировать в слаломе и гигантском слаломе, а в супергиганте стала только девятой. Но смогла порадоваться за Александра Омодта Кильде, который завоевал бронзу в супергиганте и бронзу в альпийской комбинации. В своем Twitter Микаэла адресовала молодому человеку сердечко, назвала его ноги танцующими и восхитилась результатами Александра, который не соревновался в слаломе несколько лет.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, катаются вместе с 2011 года, а встречаться они начали в 2017 году. «Нам всегда было весело, мы все время смеялись и просто наслаждались временем, проведенным вместе. Я думаю, что это и наша дружба привели к роману», – рассказывал Бейтс Inside Edition в 2018 году.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс Фото © 2022 Getty Images

Эти Олимпийские игры – третьи для фигуристов, но только сейчас они смогли стать олимпийскими призерами. В составе сборной США Чок и Бейтс выиграли серебро командного турнира. А в личных соревнованиях в танцах на льду американцы остановились в шаге от медали, заняв четвертое место.