Взгляд в прошлое: тройка стран с единственной медалью зимних Олимпийских игр

4 февраля официально начнутся зимние Олимпийские игры, и лучшие спортсмены мира окажутся в центре внимания.

Мы, несомненно, увидим на склонах и льду Пекина и новоиспеченных олимпийцев, и спортсменов, которые вернутся на Игры, чтобы пополнить копилки очередными медалями.

А еще мы увидим олимпийцев, которые во второй раз попытаются войти в историю своих стран на Играх.

Только три национальных олимпийских комитета (НОК) имеют по одной единственной медали в истории зимних Олимпийских игр. Даст ли Пекин-2022 возможность пополнить их счет?

Узбекистан: фристайл, 1994 г.

Лина Черязова приехала на Олимпийские игры Лиллехаммера-1994 как главная претендентка на золотую медаль в лыжной акробатике (фристайл). Не без оснований: спортсменка была действующим чемпионом мира и выигрывала пять этапов Кубка мира подряд.

Однако спорт бывает непредсказуемым. Во время тренировочного заезда в Лиллехаммере Черязова упала и потеряла сознание. Она смогла восстановиться и продолжить борьбу и пробилась в финал на 12-й позиции после квалификационных раундов.

В финале Черязова подтвердила статус главной фаворитки, выиграв золотую медаль (с преимуществом менее одного очка!), став первой (и пока единственной) спортсменкой, представляющей Узбекистан, выигравшей зимнюю олимпийскую медаль, а также первой олимпийской чемпионкой Узбекистана в лыжной акробатике (фристайл).

Хелена Лаурсен

Дания: керлинг, 1998 г.

Тот факт, что Дания выиграла только одну медаль на зимних Играх, вызывает удивление.

Дания дебютировала на зимних Играх 1948 года в Санкт-Морице, и только 50 лет спустя датчане завоевали первую медаль благодаря женскому керлингу.

Хелена Блак Лаурсен, Маргит Пёртнер, Дорте Хольм, Трине Квист и Яне Бидструп сформировали датский квинтет, завоевавший серебро в Нагано в 1998 году, когда этот вид спорта вернулся в олимпийскую программу спустя 74 года.

Спортсменки из Дании прибыли в Нагано, будучи серебряными и бронзовыми призерами двух последних чемпионатов мира; не говоря уже об их победе на чемпионате Европы 1997 года.

Дании больше не удавалось вернуться на олимпийский пьедестал по керлингу с 1998 года, но в Пекине у женской сборной появится еще одна возможность.

Олимпиада-1968 в Гренобле

Румыния: бобслей, 1968 г.

Гренобль-1968 стал для Николае Нягое и Иона Пангуру, местом, где они добыли для Румынии первую и единственную зимнюю олимпийскую медаль: бронзу в соревнованиях по бобслею в двойках.

Пара была на пути к завоеванию еще одной бронзы в составе четверок, но в конечном итоге финишировала четвертой: всего в десятой доле секунды от пьедестала.

Нягое участвовал только в Играх Гренобля-1968, а Пангуру (в качестве пилота) побывал на соревнованиях в Инсбруке 1964 года, Саппоро 1972 года и Инсбруке 1976 года, но не смог выиграть еще одну награду.