Взгляд в прошлое: олимпийская чемпионка из крохотной страны

В Олимпийских играх принимали участие спортсмены из более чем 200 государств. Некоторые из этих стран очень густонаселенные, другие – нет. Какие-то из них занимают обширные географические территории, в то время как другие могут быть меньше, чем город, в котором вы живете. Такие государства называют карликовыми.

На прошедших летних Олимпийских играх в Токио две такие страны привлекли к себе большое внимание: Бермудские острова и Сан-Марино.

Размер Бермудских островов составляет чуть более 53 квадратных километров, а население – 65 000 человек. В Токио-2020 спортсмен из этой страны впервые завоевал золотую медаль: Флора Даффи одержала победу в соревнованиях по триатлону среди женщин. До этого ее соотечественник Кларенс Хилл выиграл бронзу в боксе на Играх-1976 в Монреале.

Сан-Марино – самая маленькая страна, которая получила олимпийскую медаль Токио-2020. Население государства, окруженного Италией, составляет чуть менее 35 000 человек. Тем не менее атлеты из этой страны завоевали серебряную и бронзовую медали в соревнованиях по смешанной и женской стрельбе в трапе, а также бронзовую медаль в борьбе.

Среди микрогосударств, познавших славу Олимпийских игр, почетное место занимает и Лихтенштейн. Все благодаря Ханни Венцель, которая стала сильнейшей горнолыжницей в Лейк-Плэсиде в 1980 году.

Горнолыжники Ханни, Андреас и Петра Венцель из Лихтенштейна

Карьера

Венцель родилась в Федеративной Республике Германия, но спустя год ее семья переехала в Лихтенштейн – страну с населением менее 40 000 человек. Это государство настолько маленькое, что на машине его можно объехать менее чем за 30 минут

С раннего возраста Ханни разделяла страсть к горным лыжам с младшими братом и сестрой: Андреасом и Петрой. На чемпионате мира 1974 года в Санкт-Морице Ханни завоевала золотую медаль в слаломе (в то время она была самой молодой спортсменкой, выигравшей этот титул) и серебро в комбинации.

После такого успешного выступления спортсменка получила гражданство Лихтенштейна. С Олимпийских игр в Инсбруке в 1976 году Ханни увезла для страны бронзовую медаль, а два года спустя выиграла общий зачет Кубка мира.

Лучший сезон

После отличных результатов в предыдущих сезонах Венцель была фаворитом на победу в соревнованиях по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Однако в первом виде соревнований, скоростном спуске, она завоевала лишь серебряную медаль.

Четыре дня спустя в гигантском слаломе Венцель все же выиграла золото и вошла в историю Лихтенштейна как первый олимпийский чемпион из этой страны. «Это был самый большой успех в моей карьере», – сказала Венцель в интервью Olympics.com.

Через 48 часов Ханни повторила подвиг, забрав золото еще и в слаломе. Ее успех не только заставил многих людей искать крошечную страну на карте, но и вызвал некоторое замешательство среди зрителей Игр, поскольку гимн Лихтенштейна идентичен гимну «Боже, храни королеву», который во всем мире ассоциируется с Великобританией.

Семейное дело

Все 10 олимпийских медалей Лихтенштейна (примерно одна на каждые 3800 жителей страны) завоеваны на зимних Олимпийских играх. Семь из них выиграли члены семьи Венцель. Помимо Ханни, брат Андреас также стал серебряным призером в Лейк-Плэсиде, а на Играх-1984 в Сараево взял бронзу – обе медали Венцель получил за выступления в гигантском слаломе.

Ханни вышла замуж за Харти Вайратера – австрийского горнолыжника, завоевавшего титул обладателя Кубка мира в скоростном спуске в 1981 году. У пары родилась дочь Тина Вайратер. В Пхенчхане-2018 Тина завоевала бронзу в супергиганте – десятую олимпийскую медаль для Лихтенштейна и седьмую для семьи.

Тина Вайратер Фото © 2018 Getty Images

Ханни закончила спортивную карьеру в 1984-м. В ее коллекции четыре олимпийские награды, четыре титула чемпионки мира и 33 победы на этапах Кубка мира. Эти достижения делают ее одной из самых успешных спортсменок в истории горнолыжного спорта.