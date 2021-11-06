Лига чемпионов по велоспорту на треке-2021: Яковлев – второй в спринте и другие результаты первого этапа

Первый в истории этап Лиги чемпионов по велотреку, завершившийся 6 ноября 2021 года на Мальорке, не обошелся без успешного выступления россиян. Вернее, россиянина – Михаил Яковлев в спринте завоевал серебро, а в общем зачете пока занимает пятое место.

Лига чемпионов с ее оригинальным форматом и яркой шоу-составляющей должна помочь популяризации трековых гонок. И пока все выглядит ново и интересно. К примеру, в спринте теперь за победу на предварительных стадиях соперничают не по двое, а сразу по трое велогонщиков. Восходящая звезда трекового спринта Яковлев успешно прошел свои четвертьфинальный и полуфинальный заезды, а в финале попробовал бросить вызов олимпийскому чемпиону Токио и чемпиону мира-2021 Харри Лаврейсену. Пусть обыграть Лаврейсена не получилось, второе место в компании топ-гонщиков – большой успех для Михаила. Правда, в кейрине он не блеснул и с 18 очками откатился на пятое место в спринтерском двоеборье. Денис Дмитриев с 6 очками – 14-й. Лидирует с 37 очками Лаврейсен.

В темповом зачете обе дисциплины (скрэтч и гонку на выбывание) выиграл Корбин Стронг, россияне в Лиге чемпионов не выступают. У женщин в спринтерском зачете лучшая из россиянок Яна Тыщенко с 15 очками – только восьмая. Анастасия Войнова с 7 очками – 12-я, Дарья Шмелева с 5 очками – 16-я. Лидирует с 37 баллами Эмма Хинце. В темповом зачете первое место с 33 очками на Мальорке заняла Кэти Арчибальд, россиянка Гульназ Хатунцева подключится к Лиге чемпионов со второго этапа, который состоится 27 ноября в Паневежисе.

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