Лига чемпионов по велоспорту на треке-2021: расписание, участники, состав сборной России, регламент, где смотреть

Если велогонки на шоссе пользуются в Европе бешеной популярностью, то велоспорту на треке все же находятся в тени. Возможно, выйти на новый уровень и расширить аудиторию им поможет создание Лиги чемпионов UCI (Международного союза велосипедистов) – новых соревнований с участием сильнейших трековиков мира. Начнутся состязания из 5 этапов на Мальорке 6 ноября 2021 года, а завершатся в Тель-Авиве 11 декабря. От России в Лиге чемпионов выступят призеры Олимпийских игр Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Гульназ Хатунцева, Денис Дмитриев, а также восходящие звездочки Яна Тыщенко и Михаил Яковлев.

По задумке организаторов каждый из этапов будет иметь одинаковую программу – для включения в дебютную Лигу чемпионов UCI выбраны четыре зрелищные и динамичные дисциплины – спринт и кейрин для спринтеров, гонка на выбывание и скрэтч для специалистов темповых дисциплин. В общей сложности в соревнованиях выступят 72 велосипедиста – по 36 мужчин и 36 женщин. Таким образом, за победы на этапах в спринтерских и темповых дисциплинах будут сражаться по 18 участников. Российское представительство больше в спринтерских видах, где поедут Шмелева, Войнова, Тыщенко, Яковлев и Дмитриев, пропустивший недавний чемпионат мира-2021 из-за небольшой травмы. В темповых дисциплинах выступит только Хатунцева. Всего же, как подсчитали организаторы состязаний, участники Лиги чемпионов в общей сложности завоевали 29, включая 10 золотых, олимпийских медалей и 63 титула чемпионов мира на треке

Полный список участников Лиги чемпионов смотрите здесь

По результатам всех гонок каждого этапа велосипедистам будут начислять очки, которые будут суммироваться по сумме всех 5 этапов. Таким образом, в Тель-Авиве станут известны четыре первых победителя Лиги чемпионов-2021 – лучшие спринтеры и темповики у мужчин и женщин. Организаторы особо подчеркивают, что мужчины и женщины получат равные призовые.

Расписание Лиги чемпионов в связи с последствиями пандемии претерпело по сравнению с изначальным вариантом небольшие изменения.

Календарь Лиги чемпионов по велотреку-2021

6 ноября. Мальорка, Испания. Начало в 20:40

27 ноября, Паневежис, Литва

3 декабря. Лондон, Великобритания

4 декабря. Лондон, Великобритания

11 декабря. Тель-Авив, Израиль

Прямые трансляции этапов Лиги чемпионов по велотреку можно будет смотреть на Eurosport 1 и в EurosportPlayer

Подробное расписание и результаты каждого этапа можно по мере появления новой информации смотреть здесь

Итоги чемпионата мира по велоспорту смотрите здесь

Все результаты чемпионата мира по велотреку-2021 смотрите здесь