Лига чемпионов по велоспорту на треке-2021: Дмитриев – в топ-3 по итогам второго этапа

Второй этап в истории Лиги чемпионов по велотреку завершился 27 ноября 2021 года в Паневижисе. На сей раз в отдельных дисциплинах россияне остались без наград, однако в спринтерском зачете Денис Дмитриев занял третье место, уступив только звездному Харри Лаврейсену и Стефану Боттичеру.

Дмитриев, пропустивший чемпионат мира-2021 из-за небольшой травмы, постепенно набирает обороты. Если на первом этапе Лиги чемпионов на Мальорке опытный россиянин стал только 14-м в общем зачете, то в Литве доказал свою конкурентоспособность, выиграв свой предварительный заезд в спринте (там соревнуются по три участника) и пройдя в финал в кейрине. Да, в итоге, он стал в спринте четвертым, а в кейрине пятым, но набранные в сумме 24 очка помогли ему попасть в топ-3. Не провалился и Михаил Яковлев, набравший 10 очков в спринте и 6 в кейрине и занявший общее восьмое место. Победил Лаврейсен, финишировавший первым в обеих дисциплинах.

У женщин в спринтерском зачете лучшей стала Эмма Хинце (первая в спринте, вторая в кейрине), а из россиянок успешнее всех была Яна Тыщенко, занявшая итоговое восьмое место. Анастасия Войнова – 15-я, Дарья Шмелева – 18-я. Дебютировала в Лиге чемпионов призер Игр в Токио Гульназ Хатунцева, которая в топ-10 в своих дисциплинах не попала, заняв 12 место в скрэтче и 14 место в гонке с выбыванием.

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