Легкая атлетика. Ямайская ракета взлетела в Кении, польский молот летит дальше всех

В субботу и воскресенье (7 и 8 мая) в Кении и Японии соответственно состоялись два престижных однодневных турнира по легкой атлетике из серии World Athletics Continental Tour Gold-2022.

В первый день соревновательного уик-энда были показаны лучшие результаты сезона в мире на королевской спринтерской дистанции 100 м. Впервые за свою продолжительную карьеру выступавшая в Найроби ямайская суперзвезда Шелли-Энн Фрейзер-Прайс одержала блестящую победу, установив целый ряд рекордов. Результат «Карманной ракеты» — 10.67 секунды — быстрейший на стометровке, когда-либо показанный на Африканском континенте. К тому же никто в истории не открывал сезон с лучшим временем. До чемпионата мира в Орегоне остается два месяца, однако действующая обладательница титула на стометровке Фрейзер-Прайс уже выдает скорости близкие к максимальным в карьере: своему личному рекорду трехкратная олимпийская чемпионка на стадионе «Касарани» уступила всего семь сотых.

Однако привел болельщиков в экстаз в этот день другой спортсмен. Рекордсмен Кении Фердинанд Оманьяла перед родной публикой поймал кураж и сумел на семь сотых опередить серебряного призера Олимпийских игр-2020 Фреда Керли из США: 9.85 против 9.92. Блиставшие в Токио итальянские спринтеры на этот раз остались в тени: чемпион Игр на стометровке и победитель чемпионата мира в залах-2022 на 60 м Ламонт Марсель Джейкобс не вышел на старт из-за проблем с животом, а финишер золотой эстафеты Филиппо Торту неудачно сошел со стартовых колодок и финишировал предпоследним

В технических видах ожидаемые победы одержали мастера метания молота из Польши. У мужчин очередной дуэли олимпийского чемпиона-2020 Войцеха Новицки и четырехкратного чемпиона мира Павла Файдека не было суждено состояться, так как последний опоздал на самолет и до Найроби не добрался. Конкуренцию польскому гиганту пытался составить чемпион юношеских Олимпийских игр-2018 Михайло Кохан из Украины. Однако на его лучшую попытку — 77.80 — Новицки ответил лучшим результатом сезона в мире — 81.43. Противостояние с трехкратной олимпийской чемпионкой Анитой Влодарчик помогло Дженни Кассановойд из США улучшить личный рекорд до очень солидной цифры — 76.82. Однако мировая рекордсменка из Польши все равно была сильнее — 78.06.

В олимпийской столице-2020 результаты были несколько медленнее. Чемпион мира-2019 на дистанции 100 м Кристиан Коулман одержал победу в своем любимом виде, но не сумел выбежать из 10 секунд. В длинном и барьерном спринте отличились медалисты Токио-2020 (также из США): на 400 м с барьерами первым финишировал Рэй Бенджамин, в беге на один круг — чемпион в составе эстафеты 4 по 400 м Майкл Норман, а на стометровке с барьерами победила рекордсменка мира в этом виде Кендра Харрисон.

Полный календарь World Athletics Continental Tour 2022 года и результаты соревнований по мере их завершения смотрите здесь

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