Легкая атлетика. World Cross Country Tour 2022/23: полное расписание, результаты, звезды

Если на стадионах легкоатлеты обычно соревнуются с начала весны по конец осени, то в беге на пересеченной местности сезон, наоборот, проходит с начала осени до конца зимы. Главной серией для специалистов по легкоатлетическому кроссу уже не первый год является World Cross Country Tour. В сезоне 2022/23 серия продлится с конца сентября по конец февраля. За эти пять месяцев сильнейших бегунов-кроссменов планеты ждут в общей сложности 23 старта.

Как и легкоатлетические старты на стадионе и в зале кроссы подразделяются на категории по степени престижа. Правда, здесь явный крен в стороны престижных соревнований – 17 из них получили золотой (Gold) статус, 5 – серебряный (Silver) и только 1 – бронзовый (Bronze). Безусловно, главным стартом сезона в легкоатлетическом кроссе станет чемпионат мира, который состоится 18 февраля в австралийском Батерсте, но и другие соревнования также весьма престижны. В основном, самые известные кроссы по традции пройдут в Европе, но будут и в США и в Африке.

Не стоит забывать, что среди лидеров в кроссе немало суперзвезд бега на длинные дистанции, в частности чемпионами мира-2019 (с тех пор ЧМ не проводился ) стали олимпийский чемпион Игр в Токио на 5000 м Джошуа Чептегеи и серебряный призер двух последних Олимпиад на 5000 м Хеллен Обири. А действующим чемпионом Европы (2021 года) является олимпийский чемпион Токио на дистанции 1500 м Якоб Ингебригтсен. Победителями World Cross Country Tour 2021/22 в общем зачете являются Родриг Квизера у мужчин и Рэйчел Дэниэль у женщин.

Родриг Квизера не блеснул на чемпионате мира в Орегоне, но в легкоатлетическом кроссе он очень хорош Фото © 2022 Getty Images

Календарь World Cross Country Tour Gold 2022/23

24 сентября. TCS Lidingöloppet. Лидинго (Швеция). Серебро

15 октября. Cardiff Cross Challenge. Кардифф, Великобритания. Золото

22 октября. Northern Ireland International Cross Country. Дандоланд, Белфаст, Великобритания. Сербро

23 октября. Cross Country Bydgoszcz na Start. Быдгощ, Польша. Золото

23 октября. Cross Internacional Zornotza. Аморебиета Эчано, Испания. Золото

30 октября. Cross Cup van Mol. Мол, Бельгия. Серебро

6 ноября. 65th Cross Internacional de San Sebastian. Сан-Себастьян, Испания. Серебро

6 ноября. Cross Internacional de Soria. Сория, Испания. Золото

12 – 13 ноября. Cross Internacional de Atapuerca. Атапуэрка, Испания. Золото

20 ноября. XL Cross Internacional de Italica. Севилья, Испания. Золото

27 ноября. Cross Internacional de la Constitucion Alcobendas - Memorial Antonio Rodriguez Benavente. Алкобендас, Испания. Золото

27 ноября. International Warandecross Tilburg. Тилбург, Нидерланды. Серебро

1 декабря. Cross Champs. Остин, США. Золото

18 декабря. Cross Internacional de Venta de Baños. Вента де Банос, Испания. Золото

6 января. 66 Campaccio-International Cross Country. Сан-Джорджио-су-Леньяно, Италия. Золото

8 января. 79th Elgoibar Juan Muguerza Cross-Country. Эльгойбар, Испания. Золото

15 января. 91st Cinque Mulini. Сан-Виторре-Олона, Испания. Золото

22 января. CrossCup de Hannut. Ханнут, Бельгия. Золото

28 января. Botswana Cross-Country Challenge. Габороне, Ботсвана. Золото

11 февраля. Sirrikwa Cross - Country Classic. Эльдорет, Кения. Золото

12 февраля. 44 Cross della Vallagarina. Роверето, Италия. Бронза

12 февраля. LII Gran Premio Cáceres Campo a Través. Касерес, Испания. Золото

18 февраля. Чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу. Батерст, Австралия

26 февраля. Cross das Amendoeiras em Flor. Альбуфера, Португалия. Золото

Результаты по мере завершений соревнований смотрите здесь

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