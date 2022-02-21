Легкая атлетика. Сидорова — дважды лучший результат сезона, Ингебригтсен — мировой рекорд

До главного события в зимнем легкоатлетическом сезоне — чемпионата мира в Белграде — остается ровно месяц. Однако сильнейшие спортсмены уже приближаются к пику формы, если делать выводы по итогам минувшего соревновательного уик-энда. На этапе World Indoor Tour Gold (зимний аналог «Бриллиантовой лиги») во французском Льевене 17 февраля вице-чемпионка Олимпийских игр-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала уверенную победу с новым лучшим результатом сезона в мире — 4.85 м. При этом, соперницы также показали высокий класс: Ирина Жук установила новый рекорд Беларуси — 4.80, аналогичную высоту преодолела олимпийская чемпионка-2020 Кэти Нэджиотт из США — по попыткам она стала третьей.

Уже спустя два дня — 19 февраля — в Клермон-Ферране на турнире «Все звезды шеста» (проводится с 2016 года экс-рекордсменом мира и олимпийским чемпионом Рено Лавиллени) Сидорова подняла планку на 4.87 и успешно ее преодолела. Эта попытка позволила Анжелике не только остаться в статусе лидера мирового зимнего сезона, но и переписать на свое имя еще и рекорд соревнований (предыдущий принадлежал принципиальной сопернице — Нэджиотт). Не менее ярко выступила и соотечественница Сидоровой Полина Кнороз. В Клермон-Ферране она заняла второе место и на 11 сантиметров улучшила личный рекорд: c 4.70 до 4.81.

Суперзвезда мужских прыжков с шестом — мировой рекордсмен и олимпийский чемпион-2020 Арман Дюплантис в субботу, 19 февраля, восемь раз выходил в сектор на турнире World Indoor Tour Gold в Бирмингеме. Обе начальные высоты (5.61 и 5.81) 22-летний спортсмен из Швеции преодолел с первой попытки, обеспечив себе победу (второе место занял чемпион Игр-2016 Тиаго Браз из Бразилии). Затем Дюплантис с третьего раза установил новый рекорд манежа (6.05 — лучший результат в сезоне) и заказал высоту, которую еще никто не преодолевал — 6.19. В заключительной попытке шведскому спортсмену не хватило пары миллиметров: задетая им планка покачалась и упала. Выступала в Бирмингеме и олимпийская чемпионка-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене. На своих вторых соревнованиях в сезоне спортсменка, выступающая в статусе нейтрального атлета из России, заняла второе место с результатом 1.91. Победу одержала Элинор Паттерсон из Австралии (1.97) — она же является лидером мирового сезона с прыжком на 1.99 (рекорд Океании). В центре внимания соревнований World Indoor Tour Silver в Дюссельдорфе 20 февраля также был прыжковый сектор. Олимпийская чемпионка-2020 Малайка Михамбо из Германии всего четыре сантиметра не долетела до гроссмейстерской отметки 7 метров. С результатом 6.96 она теперь возглавляет мировой рейтинг сезона в прыжке в длину.

Самым ярким беговым событием недели стал забег на 1500 м в Льевене 17 февраля. Олимпийский чемпион-2020 Якоб Ингебригтсен из Норвегии установил на этой дистанции новый мировой рекорд — 3 минуты 30.6 секунды. Примечательно, что это достижение 21-летний спортсмен установил в очном противостоянии с теперь уже экс-обладателем лучшего времени в истории — эфиопом Самуэлем Теферой. Последний держался за Ингебригтсеном пока забег вели пейсмейкеры Жульен Ранк (1:52.86 на 800 м) и Эрик Совински (2:20.98 на 1000 м), однако за 400 м до финиша стал отставать и в итоге уступил чемпиону более трех секунд. Норвежец преодолел заключительные 200 м за 25.57 и улучшил достижение Теферы на 0.44 секунды.

Календарь World Indoor Tour-2022 смотрите здесь