Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Ласицкене начинает сезон. Что ждать, где смотреть

Одним из самых ярких событий в мире легкой атлетики в 2021 году стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Уже в это воскресенье, 23 января, Ласицкене открывает соревновательный сезон-2022. Первый выход в сектор олимпийской чемпионки состоится в рамках турнира по прыжкам в высоту в помещении «Битва полов» — в этом году он состоится уже в пятый раз. Главная фишка «Битвы» — уникальный формат и регламент. По семь атлетов-мужчин и женщин соревнуются между собой за два трофея — личный большой шлем и командный. Для выявления победителя используется таблица подсчета очков World Athletics, позволяющая сравнить достижения спортсменов не в абсолютных цифрах, а по специальной формуле.

Например, в прошлом году Ласицкене преодолела высоту 2 метра, что эквивалентно 1219 баллам, а Михаил Акименко за результат 2 м 31 см получил 1188 баллов. Стоит отметить, что несмотря на более высокий уровень конкуренции у мужчин, Мария выиграла три последних «Битвы» в личном зачете. В этом году ее главным конкурентом станет призер чемпионатов мира и Европы, финалист Олимпиады в Токио Илья Иванюк. Один из двух сильнейших (наряду с Акименко) российских прыгунов в высоту уже открыл сезон на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске 20 января. Иванюк преодолел планку на высоте 2.28, и этого результата хватило для победы. Все три попытки на 2.32 Илье не удались.

«В воскресенье будет непросто. Думаю, что после моих скромных 2.28 Мария Ласицкене где-то ехидно тихонечко хохочет в углу, но ничего, сегодня я просто поберег силы. Так что, Мария, скоро увидимся и выясним, кто главный в прыжках в высоту!» — подвел итог своему выступлению спортсмен, теперь являющийся лидером мирового сезона в помещениях.

В командном зачете шансы мужчин в воскресенье выше, чем в личном. Помимо олимпийских финалистов Иванюка и Акименко в Москве выступят открытие сезона прошлого — Никита Курбанов и восходящая звезда — 19-летний Матвей Тычинкин. Этой зимой последний уже установил личный рекорд — 2.25. Стабильности юному спортсмену пока не хватает (в Челябинске он показал результат 2.19, хотя и этого хватило, чтобы обогнать Акименко в борьбе за бронзу), но потенциал для высоких результатов очевиден.

У женщин в семерке заявлены лидер зимнего сезона — Александра Ярышкина (1.90 на Мемориале Лукашевича и Середкина), занявшие там же третье и четвертое места с одинаковым результатом 1.88 Дарья Слепова и Кристина Королева, а также чемпионка России в помещении Мария Кочанова и чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова.

Турнир по прыжкам в высоту «Битва полов»-2022 начнется в воскресенье, 23 января, в 15:30 по московскому времени

Смотреть прямую трансляцию «Битвы полов» можно на сайте организаторов (стоимость трансляции — 59 рублей)