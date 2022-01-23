Легкая атлетика. Прыжки в высоту. «Битва полов»: Иванюк — чемпион

Сегодня в Москве состоялся пятый по счету турнир в одном из самых зрелищных видов легкой атлетики — прыжках в высоту — под названием «Битва полов». Главный итог соревнований — прервавшаяся трехлетняя победная серия олимпийской чемпионки Токио-2020 Марии Ласицкене. При этом, анонсированное противостояние Марии и лидера мирового сезона у мужчин (2.28 м) — Ильи Иванюка, не состоялось. Трехкратная чемпионка мира в последний момент была вынуждена сняться с «Битвы» из-за болезни. Помимо Ласицкене не смогла выйти в сектор имевшая высокий заявочный результат (1.88) Кристина Королева. Без двух спортсменок деморализованная команда женщин не смогла составить конкуренции мужчинам-прыгунам. Не помогла даже активная поддержка звездной болельщицы — серебряного призера Токио-2020 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой.

Счет в противостоянии мужчин и женщин был равным на отметках 218 и 185 (обе высоты эквивалентны 1072 баллам рейтинга World Athletics). Чемпионка мира среди юниоров-2021, также выступающая и в длине (достаточно редкий случай), Наталья Спиридонова перелетела планку с первой попытки, а еще две спортсменки — с третьей: лидер российского сезона в помещениях (1.90) и чемпионка прошедшего в четверг в Челябинске Мемориала Лукашевича и Середкина Александра Ярышкина, а также чемпионка страны Мария Кочанова. У мужчин после 2.18 лидерами были Михаил Акименко и Матвей Тычинкин: и призер чемпионата мира (сегодня он умудрился забыть кроссовки и едва не остался без разминки перед соревнованиями), и юное открытие этого зимнего сезона ошибок не допускали. Будущий чемпион Илья Иванюк был единственным, кто пропустил стартовую высоту (2.08) у мужчин, а на последующие две затратил четыре выхода в прыжковый сектор.

Чемпионка мира среди юниоров-2021 Наталья Спиридонова стала лучшей среди женщин на соревнованиях «Битва полов»-2022 в Москве Фото © 2019 Getty Images

Как оказалось, призер чемпионата мира-2019 и финалист токийской Олимпиады был готов сегодня на большее. Высоту 2.23, соответствующую 1117 зачетным баллам, Иванюк преодолел сходу с ощутимым запасом, и в дальнейшем предпринимал попытки улучшить собственное лучшее мировое достижение в сезоне. Планка на 2.29 трижды упала, но к тому моменту чемпион был уже известен — ни 19-летний Тычинкин, уже успевший в 2022-м установить личный рекорд (2.25), ни Акименко дальше 2.18 так и не продвинулись.

В итоге, три малых шлема достались команде мужчин (Иванюк, Тычинкин, Акименко), лучшей среди женщин стала Наталья Спиридонова, а главный трофей увозит Илья Иванюк. Стоит отметить, что сезон соревнований в этом году у легкоатлетов из России может получиться более насыщенным, чем в прошлом, ведь уже 22 спортсмена получили нейтральный статус, что позволяет претендовать на участие в международных соревнованиях, самыми престижными из которых этой зимой будут серия Гран-при World Athletics и чемпионат мира в Белграде (состоится в марте). В прыжках в высоту статус уже получили Ласицкене, Спиридонова, Кочанова и Иванюк.