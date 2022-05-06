Легкая атлетика. Олимпийский чемпион на 100 м открывает сезон в Кении: что ждать, где смотреть

В субботу и воскресенье (7 и 8 мая) в разных концах планеты состоятся два престижных однодневных турнира по легкой атлетике из серии World Athletics Continental Tour Gold-2022.

В столице Кении Найроби в первый день уик-энда собирается суперзвездный состав в спринтерских дисциплинах. На дистанции 100 м у мужчин выступят чемпион Токио-2020 Ламонт Марсель Джейкобс из Италии и финишировавший в финале Игр вслед за ним Фред Керли. Последнему стадион «Касарани» прекрасно знаком — в сентябре 2021-го атлет из США, 7 мая отмечающий день рождения, установил на его дорожке личный рекорд на дистанции 200 м — 19.76. В этом сезоне Керли уже набрал отличную форму: в конце марта пробежал 100 м из 10 секунд, а в середине апреля 200 из 20.

Джейкобс на открытом воздухе в 2022-м еще не выступал, однако много и успешно состязался зимой, итогом чего стал титул чемпиона мира на 60 м с рекордом Европы (6.41). Также способны бороться за тройку на стометровке у мужчин в Найроби рекордсмен Кении Фердинанд Оманьяла (9.77), чемпион Токио-2020 в составе эстафетной команды Италии Филиппо Торту и серебряный медалист Игр на дистанции 200 м Кенни Беднарек из США.

У женщин на стометровке в центре внимания будет обладательница восьми золотых олимпийских медалей Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Остановить «Карманную ракету» из Ямайки попытается восходящая звезда из Намибии — 18-летняя Кристин Мбома. Серебряная олимпийская медалистка и победительница финала «Бриллиантовой лиги» на дистанции 200 м показывает скорости близкие к прошлогоднему пику формы (100 м быстрее 11 секунд), так что борьба между молодостью и опытом обещает быть упорной.

Сектор для метания молота в Найроби будет окрашен в польские цвета. У мужчин ожидается очередной раунд противостояния Войцеха Новицки и Павла Файдека. Чемпион Токио-2020 и четырехкратный чемпион мира соревновались между собой более ста раз, и в 80% случаев побеждал последний. Не стал исключением и турнир в Кении в прошлом году — Файдек отправил снаряд дальше оппонента. У женщин в аналогичном виде выступит настоящая легенда — трехкратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Анита Влодарчик. Мировая рекордсменка из Польши только входит в сезон, однако ее первый зачетный результат (73.08) уже на уровне лучших попыток первой половины прошлого года.

World Athletics Continental Tour-2022. Найроби (Кения). Расписание трансляций

по московскому времени.

7 мая, суббота

Начало в 15:55. Прямая трансляция на Sportbox.ru и «Матч! Арена»

В олимпийской столице-2020 главная звезда в стартовых листах — чемпион мира-2019 на дистанции 100 м Кристиан Коулман. Спринтерская дуэль атлета из США и олимпийского чемпиона Джейкобса — потенциально одно из самых интригующих событий летнего чемпионата мира-2022 в Орегоне. Пока же спортсмены соревнуются заочно. Уровень соперников у Коулмана несколько ниже, чем у итальянца — японские призеры эстафеты 4 по 100 м на чемпионате мира Тада Шухей, Кируи Йосихиде, Коике Юки, а также австралиец Рохан Браунинг, которому не хватает двух сотых для того, чтобы попасть в престижный клуб «из десяти секунд».

Для нескольких спортсменов возвращение в Токио станет напоминанием об успешной Олимпиаде: серебряный призер на дистанции 400 м с барьерами Рэй Бенджамин из США выступит в своем фирменном виде, у женщин в коротком барьерном беге встретятся обладательницы второй (Кендра Харрисон, США) и третьей (Меган Таппер, Ямайка) позиций на Играх, а в сектор для метания копья выйдет обладательница бронзовой медали главных соревнований четырехлетия Келси-Ли Барбер из Австралии.

World Athletics Continental Tour-2022. Токио (Япония). Расписание трансляций

по московскому времени

8 мая, воскресенье

Начало в 08:55. Прямая трансляция на Sportbox.ru и «Матч! Арена»

Полный календарь World Athletics Continental Tour 2022 года и результаты соревнований по мере их завершения смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях