Легкая атлетика. Олимпийские медалисты выступят на Бермудах: что ждать, где смотреть

В субботу, 9 апреля, в Девоншире (Бермуды) состоится первый в сезоне турнир престижной серии соревнований по легкой атлетике на открытом воздухе World Athletics Continental Tour Gold-2022. Примечательно, что состязаться спортсменам предстоит на стадионе имени действующей олимпийской чемпионки по триатлону и единственной в истории островного государства золотой медалистки Игр Флоры Даффи.

Призеров Токио-2020 немало и среди участников субботних соревнований – организаторам удалось собрать звездный состав прежде всего в спринтерских видах. Так у мужчин в королевской дисциплине 100 м хедлайнерами забегов будут чемпион мира-2019 и бронзовый медалист Игр на дистанции 200 м Ноа Лайлз из США и его соотечественник – финишировавший в токийском финале на одну позицию выше Кеннет Беднарек. Противостоять дуэту молодых львов будет старшее поколение спринтеров: когда-то считавшийся наследником Усейна Болта обладатель второго результата на стометровке в истории (9.69 с) – 32-летний ямаец Йохан Блейк, а также 36-летний чемпион мира-2019 в эстафете 4 по 100 м в составе сборной США Майк Роджерс.

У женщин олимпийская чемпионка-2020 и обладательница рекорда Игр в беге на 100 м с барьерами (12.26 с) Джасмин Камачо-Куинн помимо фирменного вида также заявлена для выступления на дистанции 200 м – на ней спортсменка уже стартовала в сезоне и установила личный рекорд – 22.27. В первом случае главной соперницей пуэрториканской суперзвезды будет бронзовая медалистка чемпионата мира в помещениях-2022 на дистанции 60 м с барьерами Габби Канингем из США, во втором – Антоник Стракан с Багамских островов, 26 марта в Кингстоне (Ямайка) установившая личный рекорд на стометровке – 10.99.

Чемпион мира-2022 на дистанции 60 м с барьерами Грант Холлоуэй впервые в сезоне стартует на открытом воздухе Фото © 2022 Getty Images

В коротком барьерном спринте у мужчин (110 м) откроет сезон на открытом воздухе серебряный призер Олимпийских игр-2020 Грант Холлоуэй. В помещениях американский спортсмен в 2022-м выступал блестяще – одержал победу на чемпионате мира в Белграде, где в полуфинале повторил собственный мировой рекорд (7.29) на дистанции 60 м с барьерами. Составить конкуренцию набравшему ход Холлоуэю попытаются стабильно попадающий в финалы почти всех соревнований мирового уровня Шон Брэйтуэйт, представляющий Барбадос, а также чемпион мира в возрастной категории до 20 лет ямаец Дэмион Томас.

Соотечественница Томаса и обладательница уникальной коллекции наград Рио-2016 и Токио-2020 в четырех разных спринтерских дисциплинах (400 м, 100 м, 4 по 100 м и 4 по 400 м) Шерика Джексон на Бермудах выступит на дистанции 400 м. Зимой спортсменка установила личный рекорд на 60 м – 7.04, а форму на одном стандартном круге стадиона проверила 2 апреля в Кингстоне, показав далекие от собственных лучших результатов 51.29. Главной соперницей Джексон будет Линна Ирби из США, бежавшая 400 м в манеже за 51.88.

У мужчин два специалиста длинного спринта – олимпийский чемпион Стивен Гардинер (Багамские острова) и чемпион мира-2022 в помещениях Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) встретятся на дистанции вдвое короче – 200 м. В это противостояние способен вмешаться Эммануэль Матади из Либерии, зимой установивший рекорд страны на 60 м (6.52), а 2 апреля показавший лучшее в карьере время на двухсотметровке – 20.33. В отсутствие Гардинера и Ричардса безусловным фаворитом в беге на 400 м будет призер трех Олимпийских игр Кирани Джеймс из Гренады.

Обладательница пяти олимпийских медалей в различных спринтерских дисциплинах Шерика Джексон (Ямайка) на Багамах выступит на дистанции 400 м Фото © www.starsport.rs

World Athletics Continental Tour-2022. Девоншир (Бермуды). Расписание трансляций

по московскому времени

9 апреля, суббота

Начало в 21:25. Прямая трансляция на Sportbox.ru и «Матч! Игра»

Полный календарь World Athletics Continental Tour 2022 года и результаты соревнований по мере их завершения смотрите здесь

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