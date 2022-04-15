Легкая атлетика. Олимпийские чемпионы в метании диска на Golden Games в США: что ждать, где смотреть

Зачастую дисциплины легкой атлетики, связанные с метанием и толканием снарядов, на соревнованиях остаются в тени не только забегов спринтеров, но и выступлений в прыжковых секторах. Однако на втором этапе престижной серии турниров на открытом воздухе World Athletics Continental Tour Gold-2022 16 апреля в калифорнийском городе Уолнат в числе хедлайнеров события будут в том числе олимпийские чемпионы в метании диска Даниэль Столь (Швеция) и Вэлари Оллман (США).

Последняя уже в самом начале сезона демонстрирует потрясающую форму. На своих вторых соревнованиях в году – 8 апреля в Сан-Диего – Оллман метнула снаряд на 71 метр 46 сантиметров и таким образом установила национальный рекорд. Более того, лучшая попытка олимпийской чемпионки из США – самый далекий полет диска за 30 лет. В историческом топ-листе Вэлари теперь занимает пятнадцатую строчку – выше двукратной олимпийской чемпионки (2012, 2016) Сандры Перкович из Хорватии. Едва ли кто-то из соперниц по соревнованиям в Уолнате готов бороться на таком уровне, так что главной целью Оллман станет очередной рекорд.

А вот Столя ожидает шведское дерби образца Токио-2020 – серебряный олимпийский медалист Симон Петтерссон попытается прервать серию неудач в противостоянии со звездным соотечественником. Экс-десятиборец в зимнем сезоне попробовал выступить в толкании ядра – на чемпионате страны 26 февраля он в лучшей попытке отправил снаряд на 16.20 м. Однако этого хватило только для четвертого места –победу же одержал Столь! Даниэль выиграл четыре из пяти турниров в 2022-м – только на Кубке Европы по метанию 12 марта его сумел одолеть словенец Кристьян Чех. С тех пор олимпийский чемпион из Швеции соревновался дважды и, судя по результатам, его форма идет в гору – 7 апреля Столь вышел в лидеры мирового сезона с броском на 69.11.

Лидер мирового сезона – чемпион мира и Олимпийских игр Даниэль Столь из Швеции – одна из главных звезд турнира в Уолнате (США) 16 апреля Фото © 2022 Getty Images

Состав участников в спринтерских дисциплинах также высочайшего класса. Достаточно сказать, что на дистанции 100 м выступит Элейн Томпсон-Хера из Ямайки. Обладательница второго времени в истории (10.54 с) и пяти золотых олимпийских медалей (в том числе победного хет-трика Токио-2020) в 2022-м в фирменном виде еще не выступала. Зимой Томпсон-Хера едва не улучшила личный рекорд на дистанции 60 м (не хватило двух сотых), а на открытом воздухе бежала только 400 м – в Кингстоне 22 марта за 56.72 (тогда сразу две соперницы были быстрее). Главными соперницами ямайской королевы спринта станут победительница первых соревнований World Athletics Continental Tour Gold-2022 на Бермудах 9 апреля Тиана Дэниэлс (США), ее соотечественница Элиа Хоббс (в сезоне бежала стометровку за 11.06), а также представляющая Тринидад и Тобаго финалистка чемпионатов мира и Олимпийских игр Мишел Ли-Ахье.

Пятикратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) в Уолнате впервые в сезоне бежит коронную дистанцию 100 м Фото © 2021 Getty Images

У мужчин самый ровный состав на дистанции 200 м. На старт выйдут четыре титулованных спринтера из США: серебряный призер Игр на 100 м Фред Керли, чемпион мира-2019 (также на стометровке) Кристиан Коулман, а также два мастера в беге на один круг – олимпийский чемпион в составе эстафеты 4 по 400 м Майкл Норман и Рэй Бенджамин, в великом токийском финале побивший предыдущий мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, но уступивший золото норвежцу Карстену Вархольму. Финишировавший в том забеге третьим бразилец Алисон дос Сантос выступит в Калифорнии на дистанции 400 м, где его главными соперниками станут вице-чемпион Олимпиады на 200 м Кеннет Беднарек и победитель общего зачета «Бриллиантовой лиги»-2021 Майкл Черри (оба США). На аналогичной дистанции у женщин заявлены чемпионка мира-2017 Филлис Фрэнсис и двукратная олимпийская чемпионка (Рио-2016 – 400 с барьерами, Токио-2020 – эстафета 4 по 400) Далайла Мухаммад.

World Athletics Continental Tour-2022. Уолнат (США). Расписание трансляций

по московскому времени

16 апреля, суббота

Начало в 23:55. Прямая трансляция на Sportbox.ru и «Матч! Арена»

Полный календарь World Athletics Continental Tour 2022 года и результаты соревнований по мере их завершения смотрите здесь

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