Легкая атлетика. Олимпийские чемпионы побеждают соперников и бермудскую погоду

В субботу, 9 апреля, в Девоншире (Бермуды) состоялся первый в сезоне турнир престижной серии соревнований по легкой атлетике на открытом воздухе World Athletics Continental Tour Gold-2022. На стадионе имени действующей олимпийской чемпионки по триатлону и единственной в истории островного государства золотой медалистки Игр Флоры Даффи спортсменам пришлось состязаться в не самых комфортных условиях – сначала задул сильный встречный ветер, а потом начался дождь. Тем не менее, сразу в нескольких дисциплинах были показаны очень высокие результаты.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 и обладательница рекорда Игр в беге на 100 м с барьерами (12.26 с) Джасмин Камачо-Куинн одержала уверенную победу в фирменном виде. Пуэрториканская суперзвезда опередила ближайшую соперницу на 39 сотых и показала лучшее в сезоне время – 12.67 – и это при встречном ветре 2.5 м/с.

Не менее впечатляющую форму продемонстрировала обладательница уникальной коллекции наград Рио-2016 и Токио-2020 в четырех разных спринтерских дисциплинах (400 м, 100 м, 4 по 100 м и 4 по 400 м) Шерика Джексон. Установившая этой зимой личный рекорд на дистанции 60 м спортсменка на Бермудах выступала в длинном спринте – 400 м. Из последнего виража на финишную прямую первой вышла Джейд Стептер-Бэйнс из США, однако на заключительных метрах дистанции ее обогнали Кэндис Мак Леод и Джексон (обе – Ямайка). Последняя одержала победу с результатом – 51.40 – на 17 сотых быстрее соотечественницы. Время не самое впечатляющее, если не принимать во внимание ветер cо скоростью 5 м/c.

На дистанции в два раза короче (200 м) у мужчин в борьбу двух главных фаворитов сумел вмешаться очень технично преодолевший вираж Эммануэль Матади из Либерии. Однако на финишной прямой его оставили позади специалисты в беге на 400 м – олимпийский чемпион-2020 Стивен Гардинер (Багамские острова) и чемпион мира-2022 в помещениях Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго). Матати хватило скорости удержать третью позицию – всего две сотых ему уступил Кайри Кинг из США. Преимущество Гардинера над Ричардсом было чуть более весомым – семь сотых. Только занявшим первые два места спортсменам удалось при сильном встречном ветре пробежать дистанцию быстрее 21 секунды. На дистанции 400 м в отсутствие Гардинера и Ричардса призер трех Олимпийских игр Кирани Джеймс из Гренады выиграл без сопротивления со стороны соперников: 45.63 у победителя, 46.05 – у занявшего второе место британца Алекса Хэйдока-Уилсона.

Главной сенсацией соревнований стал финал у мужчин на стометровке. Так только третьим финишировал чемпион мира-2019 и бронзовый медалист Игр на дистанции 200 м Ноа Лайлз из США, за пределами призового пьедестала остались обладатель второго результата на стометровке в истории (9.69 с) ямаец Йохан Блейк, канадский олимпиец Аарон Браун и чемпион мира-2019 в эстафете 4 по 100 м в составе сборной США Майк Роджерс. До победы считанных сантиметров не хватило 18-летнему Эррийону Найтону – в финишном створе удачнее юного американца бросил плечи вперед Джером Блейк из Канады.

Полный календарь World Athletics Continental Tour 2022 года и результаты соревнований по мере их завершения смотрите здесь

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