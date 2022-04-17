Легкая атлетика. Олимпийские чемпионы и призеры Токио-2020 побеждают на Golden Games в США

На втором этапе престижной легкоатлетической серии турниров на открытом воздухе World Athletics Continental Tour Gold-2022, прошедшей в ночь с 16 на 17 апреля в калифорнийском городе Уолнат, представителям технических дисциплин не удалось выйти из тени спринтеров и специалистов в беге на средние дистанции. Да, олимпийские чемпионы в метании диска Даниэль Столь (Швеция) и Вэлари Оллман (США) одержали уверенные победы, однако их результаты оказались не слишком впечатляющими.

При этом, соревнования у мужчин в секторе подарили целый ряд сюрпризов. Во-первых, за пределами тройки сильнейших оказался главный соперник Столя по шведскому дерби – серебряный медалист Токио-2020 Симон Петтерссон. Во-вторых, впечатляющую форму продемонстрировал 19-летний литовец Миколас Алекна. Сын легендарного дискобола – двукратного олимпийского чемпиона (Сидней-2000, Афины-2004) Виргилиуса Алекны учится в престижном университете Беркли в Калифорнии и успевает выступать сразу в трех дисциплинах: помимо основной это толкание ядра и метание молота.

Субботним вечером 16 апреля Алекна-младший (или вернее самый младший, ведь его 21-летний брат Мартынас тоже продолжает династию) в лучшей попытке уступил всего 9 сантиметров своему личному рекорду и занял второе место вслед за олимпийским чемпионом. Результат Столя – 67.65 м, Алекны – 66.61.

Оллман выиграла у ближайшей соперницы – 22-летней Йоринде Ван Клинкен из Нидерландов – 6 метров 8 сантиметров, однако уступила ровно два метра собственному рекорду страны (71.46), установленному 8 апреля в Сан-Диего. После соревнований в комментарии для World Athletics олимпийская чемпионка пожаловалась на сильный встречный ветер.

19-летний Миколас Алекна – сын двкуратного олимпийского чемпиона в метании диска Виргилиуса Алекны – составил реальную конкуренцию чемпиону Токио-2020 Даниэлю Столю Фото © 2021 Getty Images

Этот же ветер для спринтеров был попутным, поэтому впечатляющие 9.83 на стометровке в исполнении студента университета Орегона (а там с 15 по 24 июля пройдет чемпионат мира) Майки Уильямса засчитаны как личный рекорд не были. К финалу у мужчин на дистанции вдвое длиннее (он завершал соревновательную программу) стихия утихла и дала выйти на первый план атлетам. Олимпийский чемпион в эстафете 4 по 400 м Майкл Норман идеально с технической точки зрения пробежал вираж, однако на последних метрах прямой чуть сбился с ритма. Этим обстоятельством воспользовался вице-чемпион Токио-2020 на дистанции 100 м Фред Керли, огромными шагами обогнавший соперника перед самым финишем. Время победителя – 19.80 – лучший результат сезона в мире. Норман также преодолел 20-секундный барьер. Третьим с результатом 20.01 финишировал Рэй Бенджамин (на Олимпийских играх он в великом финале бега на 400 м с барьерами уступил норвежцу Карстену Вархольму, при этом оба спортсмена тогда превзошли время предыдущего мирового рекорда).

В беге на один круг (400 м) у мужчин два атлета преодолели дистанцию быстрее 45 секунд. Первенствовал победитель общего зачета «Бриллиантовой лиги»-2021 Майкл Черри (США) – 44.28. Двадцать шесть сотых ему уступил бронзовый призер Токио-2020 в барьерном беге Алисон дос Сантос из Бразилии, установивший личный рекорд.

У женщин главной звездой вечера в спринте стала вовсе не пятикратная олимпийская чемпионка из Ямайки Элейн Томпсон-Хера (в предварительном забеге на 100 м она оказала быстрейшее время сезона в мире 10.89, но в финале не стартовала), а Габби Томас из США. В течение получаса бронзовая медалистка Токио-2020 в беге на 200 м сначала финишировала третьей на стометровке, а затем одержала уверенную победу на профильной дистанции со вторым временем в сезоне – 22.02. В коротких барьерах (100 м) сенсацией стало поражение мировой рекордсменки Кендры Харрисон из США. Ошибка при обработке предпоследнего препятствия стоила ей заминки на финише. Одну десятую в итоге выиграла соотечественница Харрисон Тоня Маршалл.

Полный календарь World Athletics Continental Tour 2022 года и результаты соревнований по мере их завершения смотрите здесь

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