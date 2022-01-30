Легкая атлетика. Ник Уиллис 20 лет подряд бежит милю из 4 минут

В серии престижных легкоатлетических соревнований в закрытых помещениях — World Athletics Indoor Tour Gold в 2022 году прошло всего два этапа, но ярких событий и результатов уже хватило бы на весь зимний сезон. В Карлсруэ (Германия) в пятницу олимпийский чемпион Токио-2020 и рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис из Швеции перелетел планку на гроссмейстерской высоте 6 метров 2 сантиметра и совершил небезнадежные попытки побить мировой рекорд, его соотечественник — Тобиас Монтлер прыгнул в длину за 8 метров, а эфиопский бегун Бериху Арегави предпринял попытку установить мировой рекорд на дистанции 3000 м. Не менее насыщенными на события получились и состоявшиеся в субботу Millrose Games в Нью-Йорке.

При этом, в центре внимания оказался занявший девятое место в забеге на милю (1609 м) 38-летний Ник Уиллис. Двукратному олимпийскому призеру на дистанции 1500 м (Пекин-2008, Рио-2016) покорилось уникальное достижение: начиная с сезона 2003 новозеландец хотя бы раз в год бежит культовую дистанцию быстрее 4 минут. Нынешний год стал двадцатым, в котором Уиллис преодолевает этот гроссмейстерский барьер (в Нью-Йорке Ник показал время 3:59.71).

Победу в этом же забеге с лучшим результатом сезона в мире и рекордом Океании одержал праздновавший в этот день двадцать шестой день рождения австралиец Олли Хоара (3:50.83). Бронзовый призер Олимпиады в Токио на дистанции 1500 м Джош Керр из Великобритании финишировал вторым с личным рекордом — 3:52.27. Лидером мирового сезона на миле у женщин стала американка Элль Пуррье-Сент-Пьер (4:19.30): против ее фронтальной тактики не нашлось аргументов.

На самой короткой дистанции в залах (60 м) у мужчин победу одержал мировой рекордсмен (6.34 с) Кристиан Коулман из США. Чемпион мира на стометровке-2019 показал результат 6.49. Шестым финишировал олимпийский чемпион-2016 в беге на 110 м с барьерами Омар Маклауд из Ямайки (6.70). У женщин 60 м быстрее лучшего результата российского сезона (7.16 Кристина Макаренко) пробежали только две спортсменки: Элия Хоббс (7.11) и Микайя Бриско (7.15). Третье место заняла 16-летняя Шонти Джексон — дочь призера Олимпийских игр и чемпиона мира в беге с барьерами на 400 м Бершона Джексона.

В технических видах не обошлось без курьезов. Двукратный олимпийский чемпион в толкании ядра (2016, 2020) и мировой рекордсмен как в помещениях (22.82 м), так и на открытом воздухе (23.37 м) Райан Краузер из США отправил снаряд на феноменальное расстояние — 23.38 м. Однако долго новое лучшее достижение в истории не продержалось — как оказалось, неправильно сработала лазерная система измерения. Краузера капризы электроники не смутили — дальше его второго результата (22.50) никто из соперников ядро отправить не сумел.

В прыжках с шестом у женщин начала сезон с поражения олимпийская чемпионка из США — Кэти Нэджиотт. Она четыре раза выходила в сектор, но выполнила всего одну удачную попытку — на стартовой высоте 4.35 м. Этого результата хватило для третьего места. Куда более убедительно выступила серебряная олимпийская медалистка Рио-2016 Сэнди Моррис. Со второй попытки она стала лидером мирового сезона (4.75), а затем трижды пыталась перелететь и 4.80. Совсем скоро (8 февраля на чемпионате Москвы) сезон откроет и чемпионка мира-2019, серебряная медалистка Токио-2020 Анжелика Сидорова.

World Athletics Indoor Tour Gold. Нью-Йорк (США). 29 января. Результаты

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