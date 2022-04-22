Легкая атлетика. Марафоны в Вене, Гамбурге и Мадриде в один день: что ждать, где смотреть

По следам Кипчоге

Осенью 2019 года один из величайших легкоатлетов в истории Элиуд Кипчоге принял участие в резонансном проекте: на марафонской дистанции, трасса которой была проложена по улицам Вены, кенийский бегун предпринял успешную попытку преодолеть марафонскую дистанцию (42 км 195 метров) быстрее 2 часов. Рекорд, установленный двукратным олимпийским чемпионом, ратифицирован не был (из-за использования большого количества пейсмейкеров, а также подвоза питания по ходу дистанции на велосипедах), однако продемонстрировал потенциальную возможность в будущем показать схожий результат. Намерение установить очередное достижение уже в это воскресенье, 24 апреля, озвучили и организаторы традиционного марафона, проводящегося в столице Австрии ежегодно с 1984 года (исключением стал только ковидный 2020-й).

Заявленный состав элиты (стартующей в первом ряду участников — восьми тысяч любителей бега) позволяет рассчитывать на быстрейшее время в истории забега, начинающегося у здания ООН и завершающегося у Бургтеатра.

У женщин действующая победительница Вибиан Чепкируи настроена чрезвычайно решительно: в интервью для официального сайта марафона в Вене она заявила, что способна сбросить минимум две минуты со своего личного рекорда образца прошлого года — 2:24.29, ведь тогда в Австрии стояла аномально жаркая погода, помешавшая бежать быстрее. В случае реализации плана кенийская спортсменка способна вплотную подобраться к рекорду трассы своей соотечественницы Нэнси Кипроп образца 2019 года — 2:22.12. Помогать с достижением цели Чепкируи будет не только группа быстрых соперниц (четыре из них имеют более высокие заявочные результаты), но и муж — Уэсли Кангого, который выступит в качестве пейсмейкера.

У мужчин главным фаворитом будет рекордсмен Эритреи Окбе Кибром. Лучшему времени, показанному в Вене в 2014-м году эфиопом Гету Фелеке (2:05.41), его лучший в карьере результат уступает всего 12 секунд. Компанию Киброму за спинами пейсмейкеров, которые поведут группу на время 1:03 в районе середины дистанции, попытается составить Абди Фуфа. Своим личным рекордом (2:05.51) в прошлом году в Сиене эфиоп совершил прорыв на элитный уровень.

Прямая трансляция марафона в Вене-2022 начнется в 9:30 утра по московскому времени в воскресенье, 24 апреля, и будет доступна на официальном сайте

Победитель Берлина-2021 Гуйе Адола — хедлайнер марафона в Гамбурге-2022 Фото © GETTY IMAGES

По следам Кипчоге-2

В этот же день в другом крупном немецкоязычном городе — Гамбурге — пройдет один из крупнейших весенних марафонов Германии. Действующим рекордсменом трассы является Кипчоге — 2:05.30 в эру до карбоновых кроссовок — в 2013 году. С тех пор ни одному чемпиону не удавалось даже приблизиться к достижению великого кенийца, для которого тот марафон был дебютным — даже выбежать из 2:07 на трассе города с самым большим количеством мостов в мире уже было достижением. Однако, в 2022-м шансы на рекорд высоки как никогда — в Гамбурге заявлены пятеро спортсменов, бежавших в карьере из 2:05, в том числе победитель-2017 Тсегай Меконнен и его соотечественник из Эфиопии, и главный фаворит — Гуйе Адола. Последний на равных сражался с Кипчоге в 2017-м и даже уступив стал быстрейшим дебютантом в истории. Однако главное достижение Адолы — победа на Берлинском марафоне-2021, когда ему удалось обогнать легендарного Кененису Бекеле.

У женщин в центре внимания также спортсменки из Эфиопии. Чемпионка-2019 Дабибе Кума и победительница-2021 Гадисе Мулу попытаются улучшить время Меселек Мелкаму, показанное в 2016 году — 2:21.54. Дебютирует в Гамбурге на марафонской дистанции 22-летняя Ялемзерф Йехуалав, 27 февраля пробежавшая дистанцию 10 км по шоссе быстрее всех в истории (29:14).

Прямая трансляция марафона в Гамбурге-2022 начнется в 10:00 утра по московскому времени в воскресенье, 24 апреля, и будет доступна на официальном сайте канала NRD

Без следов Кипчоге, но с олимпийским чемпионом в заявке

Минута в минуту с Гамбургом будет дан старт марафону в Мадриде, отмеченному золотым лейблом World Athletics. Пробег по улицам столицы Испании в этом году состоится уже в 44-й раз, и для участия на трех дистанциях (полная, половинка и 10 км) в общей сложности заявлены 39 тысяч участников. Среди профессионалов главным претендентом на победу у мужчин будет олимпийский чемпион-2012 и чемпион мира-2013 Стивен Кипротич. Бегун из Уганды не обладает быстрейшим личным рекордом, однако умеет показывать максимум на сложных трассах — как раз таких, как в Мадриде. Близкие с Кипротичем личные рекорды у эфиопа Зевуду Бекеле и представляющего Бахрейн Шуми Лече. У женщин состав элиты менее ровный. Заявочное время Воркнеш Алему из Эфиопии (2:24.42) на две с половиной минуты быстрее ближайшей соперницы. Основной целью спортсменки при поддержке пейсмейкеров станет погоня за рекордом трассы (2:26.24), установленном в 2019 году.

Прямая трансляция марафона в Мадриде-2022 начнется в 10:00 утра по московскому времени в воскресенье, 24 апреля, и будет доступна в официальном приложении

Полный календарь марафонов в сезоне-2022 смотрите здесь