Легкая атлетика. Марафоны. Париж, Милан и Ганновер в один день: что ждать, где смотреть

В воскресенье, 3 апреля, пройдут сразу три престижных легкоатлетических марафона, имеющих лейбл World Athletics. Тысячи бегунов-любителей и десятки профессионалов примут участие в соревнованиях на дистанции 42 км 195 метров по улицам Парижа, Милана и Ганновера.

Самый живописный и самый массовый

Из них стартует на Елисейских полях. Сорока тысячам участников марафона в столице Франции предстоит на дистанции увидеть Лувр, площадь Бастилии, набережную Сены, остров Сите, а финишировать предстоит на фешенебельной Авеню Фош. Бегуны элитной группы осмотрят достопримечательности не так внимательно — у них в приоритете места и рекорды.

Хедлайнером забега в этом году будет дебютирующий на марафонской дистанции швейцарец Жульен Вандерс. В 2019 году он установил рекорд Европы на полумарафоне — 59 минут 13 секунд. Главный же фаворит — чемпион мейджора в Чикаго-2021 Сеифу Тура. Быстрейшее время в карьере эфиопского спортсмена — 2 часа 04 минуты 29 секунд — незначительно уступает лучшему в истории трассы в Париже, показанному в 2021 году кенийцем Элишей Ротичем — 2:04.23.

У женщин с 2017-го держится достижение Пьюрити Черотич — 2:20.55. Ее соотечественница — Джудит Джептум Корир — является одной из главных претенденток на победу в это воскресенье. Кенийская спортсменка в ноябре 2021-го с результатом 2:22.30 выиграла марафон в Абу-Даби. Лучше заявочное время только у 26-летней эфиопки Бесу Садо (2:21.03), успевшей открыть сезон полумарафоном в высокогорной мексиканской Гвадалахаре, а также у 41-летней намибийки Хелалии Йоханнес (2:19.52). Возраст не является помехой для успешных выступлений бронзовой медалистки чемпионата мира-2019. В прошлом году она финишировала одиннадцатой на олимпийском марафоне и пятой — на мейджоре в Нью-Йорке.

Прямая трансляция Парижского марафона-2022 будет доступна 3 апреля с 8:50 утра (по московскому времени) в Eurosport Player (необходима действующая подписка) и на FloTrack (необходимо создать аккаунт)

Самый молодой и быстрый

Пройдет в массовом формате впервые с 2019 года в Милане. Юбилейный двадцатый забег станет символом возвращения страны к нормальному ритму жизни после трудностей и ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В прошлом году по этой причине марафон проходил только для сотни профессионалов по специальной трассе из пяти кругов по 7.5 км и первой петли протяженностью 4695 м. Итогом стали результаты высочайшего уровня: кениец Титус Экиру одержал победу с пятым временем в истории — 2:02.57 (ему же принадлежит рекорд по стандартному миланскому маршруту в 2019 году), а эфиопская спортсменка Хивот Гебрекидан пробежала быстрее гроссмейстерского норматива 2:20 на 25 секунд.

Эти рекорды точно устоят в 2022-м, ведь организаторы приняли решение сделать ставку на массовость — заявлено уже более 7000 бегунов-любителей (это рекорд для Миланского марафона). В элитной группе у мужчин за победу будут бороться бронзовый призер чемпионата мира по полумарафону Амдеворк Валелегн (Эфиопия) и дебютант на дистанции 42 км 195 метров — чемпион Италии в кроссовом беге Илиасс Ауани. У женщин главной звездой станет чемпионка Милана-2019 Вивиан Киплагат из Кении.

Прямая трансляция Миланского марафона-2022 будет доступна начиная с 10:00 (по московскому времени) на Olympics и FloTrack (необходимо создать аккаунт)

Рабеа Шенеборн — главная марафонская надежда Германии Фото © GETTY IMAGES

Самый ожидаемый с самым неожиданным фаворитом

Состоится в Ганновере. В 2020-м и 2021-м марафон в административном центре федеральной земли Нижняя Саксония отменялся из-за антиковидных ограничений. На этот раз препятствий для проведения тридцатого по счету забега не предвидится — на старт выйдут более 4000 участников. Также в рамках марафона состоится чемпионат Германии в этой дисциплине — сильнейшие атлеты при условии выполнения квалификационных нормативов гарантируют себе места в сборной на чемпионате Европы, который пройдет в Мюнхене в августе этого года.

Главная претендентка на победу у женщин — Рабеа Шенеборн. В 2022 году главная немецкая звезда бега по шоссе уже успела принять участие в трех соревнованиях: заняла второе место на дистанции 10 000 м на стадионе в Берлине 27 марта и дважды финишировала четвертой — на полумарафоне в Неаполе в феврале и пробеге на 10 км в столице Германии. Главная цель Шенеборн — превзойти лучшее время в истории трассы (2:26.15), показанное кенийкой Рэйчел Мутгаа в 2019 году. Личный рекорд Рабеа почти на минуту медленнее, однако трасса в Ганновере достаточно плоская и позволяет немецкой спортсменке рассчитывать на успех.

У мужчин до времени призера Нью-Йоркского марафона Лусафо Эйприла из ЮАР образца 2013 года (2:08.32) дотянуться будет сложнее. Немецкие атлеты побегут на победу, а не на рекорд, да к тому же их скорости явно не дотягивают до подобного результата даже потенциально (быстрейший — Хендрик Пфайффер бежал 42 км 195 метров за 2:10.18). Вся надежда организаторов на тандем кенийского (Даниэль Мутети) и монгольского (!) спортсменов. Последний — Биямбажав Цевеенравданжиин — принимал участие в двух Олимпийских играх (Рио-2016 и Токио-2020), а в 2017 году стал бронзовым призером чемпионата Азии по марафону. Личный рекорд монгольского атлета — 2:09.03 — установлен на соревнованиях в Японии два года назад.

Трансляция Ганноверского марафона-2022 доступна на YouTube-канале h1 - Fernsehen aus Hannover. Следить за результатами онлайн можно через официальное приложение марафона