Легкая атлетика. Марафон в Праге-2022: что ждать, где смотреть

В воскресенье, 8 мая, в одном из центров европейского туризма — Праге — пройдет престижный легкоатлетический марафон, отмеченный золотым лейблом World Athletics. Забег в столице Чехии проводится не так давно — с 1995 года, однако на его значимость это обстоятельство не слишком повлияло. Достаточно сказать, что одним из его отцов-основателей был великий Эмиль Затопек — единственный легкоатлет, которому удалось в рамках одних Олимпийских игр выиграть 5000, 10 000 м и марафон. Кроме того, живописная и быстрая трасса со стартом и финишем на знаменитой Староместской площади имеет репутацию достаточно скоростной (для любителей препятствиями на пути к установлению личного рекорда служат только большое количество брусчатки в центре, а также узкие места, например, Карлов мост, где обгон практически невозможен).

У элиты, убегающей на дистанцию на несколько секунд раньше основной массы участников, цели иные — рекорды, минуты, секунды. Быстрейшее время в Праге у мужчин — 2:05.21 — держится вот уже двенадцать лет (фактически — десять, так как в 2020-м и 2021-м марафон не состоялся из-за пандемии COVID-19). В 2022-м сразу три заявленных атлета имеют личный рекорд быстрее.

Айеле Абшеро хоть и является единственным в стартовом листе, кто бежал 42 км 195 м из 2:05, показал этот результат достаточно давно. В последние годы эфиопа преследуют травмы — предыдущий раз он участвовал в соревнованиях в 2020-м и от высоких скоростей был далек. Куда перспективнее выглядит кенийский тандем Эммануэль Сайна — Ноберт Киген. Оба выступают стабильно, к тому же в последние два сезона бегут близко к личным рекордам. Способна побороться за победу и целая группа бегунов с заявочным временем несколько медленнее (от 2:07 до 2:08), но показавшая высокие результаты в 2021-м: японец Хаттори Юма, эфиопы Хирибо Шана и Воркне Сербесса, а также кениец Эдвин Косгей.

Ориентиром для быстрейших женщин будет время, показанное в 2019 году Лоной Сальпетер Фото © 2020 Getty Images

У женщин времени Лоны Сальпетер из Израиля образца-2019 (2:19.46) мало что угрожает. У быстрейшей заявленной на 8 мая спортсменки — Азмеры Гебру из Эфиопии личный рекорд медленнее более чем на минуту. Конкуренции со стороны соперниц, которые могут вывести забег на рекордные скорости, тоже ожидать не приходится: есть три спортсменки с почти идентичным лучшим временем в карьере, которые скорее будут сосредоточены на борьбе между собой. Несколько выше шансы у кенийки Пьюрити Ченгвони, чьи результаты идут по восходящей.

У любителей также будет нескучно — организаторы добавили условный командный зачет. Каждый участник Пражского марафона при получении номера может выбрать, с кем из элиты будет считаться его итоговый результат. После финиша всех бегунов будут подведены итоги — команда победителей получит специальный приз.

Стоит отметить, что на старт Праги-2022 выйдут местные (и мировые) звезды из других видов спорта: двукратная чемпионка мира в беге на 400 м с барьерами Зузана Гейнова, чемпион мира по биатлону Михал Шлезингр, а также полуфиналистка Уибмлдона-2019 теннисистка Барбора Стрыцова.

Смотреть онлайн марафон в Праге-2022 можно будет в воскресенье, 8 мая, с 10:00 по московскому времени на канале Run Czech

Полный календарь марафонов в сезоне-2022 смотрите здесь