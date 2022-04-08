Легкая атлетика. Марафон. Роттердам-2022: что ждать, где смотреть

В 2021 году на одном из самых престижных шоссейных легкоатлетических забегов Европы — Роттердамском марафоне состоялось историческое событие. 24 октября бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 бельгиец Башир Абди установил новый рекорд Европы на дистанции 42 км 195 м — 2 часа 3 минуты 36 секунд. Менее, чем полгода спустя — в воскресенье, 10 апреля 2022-го, одна из быстрейших трасс мира, пролегающая по улицам крупнейшего портового города Старого света, вновь готова принять десятки тысяч бегунов-любителей и десятки профессионалов.

В числе последних заявлены и действующий рекордсмен трассы Абди, и обогнавший его на олимпийском марафоне Абди Нагейе из Нидерландов. Для обоих спортсменов Роттердам — знаковое место: здесь состоялся их марафонский дебют (в 2018-м для бельгийца и в 2015-м для нидерландца соответственно), здесь же ими были установлены лучшие достижения в истории стран. К тому же, Башир и Абди — друзья и тренируются вместе, к марафону они два месяца готовились в Эфиопии. Если этот тандем сумеет работать вместе, можно ожидать очень быстрого результата.

Не стоит сбрасывать со счетов и двух призеров Роттердама-2021, также стартующих в это воскресенье. Двукратный чемпион (2016, 2019) Мариус Кипсерем из Кении, ранее владевший рекордом трассы (2:04.11 в 2019 году), помимо реванша с Абди нацелен на то, чтобы побить достижение эфиопа Белайне Денсамо, четырежды финишировавшего первым в столице Фрисландии. Занявший в октябре 2021-го третье место Давит Волде все более уверенно чувствует себя на шоссе: еще пять лет назад его профильным видом была дистанция 1500 м на стадионе. Если эфиоп удержится в лидирующей группе до финиша, его скоростные качества могут сыграть решающую роль.

Также в число претендентов на победу входят два марафонца с внушительными личными рекордами: Рубен Кипьего из Кении (2:03.55) и Леул Гебрселассие из Эфиопии (2:04.02).

У женщин не слишком высока вероятность того, что будет побит рекорд трассы, установленный в 2012 году эфиопской бегуньей Тики Гелана (впоследствии олимпийской чемпионкой Лондона) — 2:18.58. Да, в заявке значится победительница Роттердама-2021 Стелла Барсосио из Кении, однако показанный ею тогда лучший результат в карьере на три минуты десять секунд медленнее.

Теоретически способна замахнуться на время быстрее гроссмейстерского рубежа 2:20 24-летняя спортсменка из Эфиопии Хавену Хайлу Дессе. Свой личный рекорд (2:20.19) она установила также в Нидерландах — на марафоне в Амстердаме 17 октября 2021 года. В случае, если забег пройдет в тактическом ключе, способна претендовать на успех опытнейшая 32-летняя Роуз Челимо. Легкоатлетка кенийского происхождения, выступающая за Бахрейн, не является обладательницей быстрейшего времени среди всех участниц, однако неоднократно доказывала, что способна бежать на победу. В резюме Челимо есть титулы чемпионки (2017) и вице-чемпионки мира (2019) в марафоне, второе место на мейджоре в Бостоне (2017) и победа на Азиатских играх (2018).

Роттердамский марафон-2022. 10 апреля (воскресенье). Расписание

по московскому времени

10 апреля, воскресенье

Начало в 10:15

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